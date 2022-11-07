  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Oryantal Asena'nın yeni işi dikkat çekti

Oryantal Asena'nın yeni işi dikkat çekti

Evlendikten sonra piyasadan elini ayağını çeken ve şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren bir dönemin ünlü oryantallerinden Asena, yeni işiyle dikkat çekti. İşte sahnelere veda eden Asena'nın yeni işi...

07.11.2022, 13:37 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022, 13:38

Bir dönemin ünlü oryantali Asena, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Oryantal Asena’nın yeni işi dikkat çekti

2012 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışma programına katılan ve ününe ün katan Asena 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştirmişti.

Oryantal Asena’nın yeni işi dikkat çekti

Şimdilerde sakin bir hayat süren 44 yaşındaki ünlü oryantal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Oryantal Asena’nın yeni işi dikkat çekti

Asena yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

Oryantal Asena’nın yeni işi dikkat çekti

Eski oryantal, Hasan Dere ile evlendikten sonra kabuğuna çekilmişti. Moda dünyasına adım atan eski oryantal 15 Kasım'da gerçekleştireceği gelinlik defilesi için gün sayıyor.

Oryantal Asena’nın yeni işi dikkat çekti

Defile öncesinde dikiş makinasının başına geçen Asena, "İzleyicilerim yıllarca beni dansımın dışında kostümlerimi de çok beğeniyordu" dedi. Babaannesinin kendisini çocukken 6 yıl boyunca zorla makinede beyaz işe gönderdiğini ifade eden Asena sözlerine şöyle devam etti:

Oryantal Asena’nın yeni işi dikkat çekti

Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim. Üniversiteye kadar o işi yaptım. Babaanneciğim bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda. Gelinlik ve abiyelerimizi Edibe hanım ve yine kalıbı ve dikimi çok muhteşem olan Özkan Karakuşoğlu ile birlikte uyguladık.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA