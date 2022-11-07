Oryantal Asena’nın yeni işi dikkat çekti

Bir dönemin ünlü oryantali Asena, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
Bir dönemin ünlü oryantali Asena, uzun bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
2012 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışma programına katılan ve ününe ün katan Asena 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştirmişti.
Şimdilerde sakin bir hayat süren 44 yaşındaki ünlü oryantal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Asena yüzüne yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.
Eski oryantal, Hasan Dere ile evlendikten sonra kabuğuna çekilmişti. Moda dünyasına adım atan eski oryantal 15 Kasım'da gerçekleştireceği gelinlik defilesi için gün sayıyor.
Defile öncesinde dikiş makinasının başına geçen Asena, "İzleyicilerim yıllarca beni dansımın dışında kostümlerimi de çok beğeniyordu" dedi. Babaannesinin kendisini çocukken 6 yıl boyunca zorla makinede beyaz işe gönderdiğini ifade eden Asena sözlerine şöyle devam etti:
Yatak örtüsü kenarlarına işledikleri o delik delik sabır gerektiren işlemeleri öğrendim. Üniversiteye kadar o işi yaptım. Babaanneciğim bana hediye ettiği pırlantayı koluma takmışım aslında o yıllarda. Gelinlik ve abiyelerimizi Edibe hanım ve yine kalıbı ve dikimi çok muhteşem olan Özkan Karakuşoğlu ile birlikte uyguladık.