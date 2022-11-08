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Haberler Magazin Serdar Ortaç'tan evinin önündeki film seti ekibine tepki!

Serdar Ortaç'tan evinin önündeki film seti ekibine tepki!

Önceki gece verdiği bir konser sonrası İstanbul Yeniköy'deki evine dönen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, kapısının önüne kurulan film seti ekibine tepki gösterdi. Gürültüden rahatsız olan ünlü şarkıcı, "Sadece üç saat uyudum. MS hastası adama yaptıklarına bakın" ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabından adeta isyan etti.

08.11.2022, 12:05 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022, 12:50

Serdar Ortaç konserden evine sabah 5'te gelip karşılaştığı manzarayı görünce resmen çıldırdı.

Serdar Ortaç’tan evinin önündeki film seti ekibine tepki!

Ağzına geleni söyleyen ünlü şarkıcı bu anları videoya çekip daha sonra ise sildi. Ortaç'tan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

Serdar Ortaç’tan evinin önündeki film seti ekibine tepki!

Serdar Ortaç evinin önünde film çekimi olduğunu ve kurulan açık büfeyi görünce çılgına döndü. Ortaç, "Evimin önüne açık büfe koymuşlar film çekiyorlar. 5'te geldim konserden" diyerek sinirlerine hakim olamadı.

Serdar Ortaç’tan evinin önündeki film seti ekibine tepki!

Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir paylaşım daha yapan Serdar Ortaç, "Sabah 5'te yoldan geldim, uyudum.

Serdar Ortaç’tan evinin önündeki film seti ekibine tepki!

Camdan gürültüler geliyor, Kalktım, pijamayla dışarı çıktım. Kapının önü insan dolu, 3,5 koca kamyon sokağı kapatmış evin önünde 20 tane yemek masası. Meğerse 3 bina aşağıda reklam filmi çekiyorlar.

Serdar Ortaç’tan evinin önündeki film seti ekibine tepki!

Uyumuşum zaten hastasıyım günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim bağırıp çağırdım. Madem film çekiyorsun git çektiğin evin önünde masa kur, kimseyi rahatsız etmeden çalış.

Serdar Ortaç’tan evinin önündeki film seti ekibine tepki!

Tüm sokağı niye kapıyorsun? 3 bina ötede ki evime kadar niye tecavüz ediyorsun" dedi.

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