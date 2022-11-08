Serdar Ortaç’tan evinin önündeki film seti ekibine tepki!

Serdar Ortaç konserden evine sabah 5'te gelip karşılaştığı manzarayı görünce resmen çıldırdı.
Serdar Ortaç konserden evine sabah 5'te gelip karşılaştığı manzarayı görünce resmen çıldırdı.
Ağzına geleni söyleyen ünlü şarkıcı bu anları videoya çekip daha sonra ise sildi. Ortaç'tan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.
Serdar Ortaç evinin önünde film çekimi olduğunu ve kurulan açık büfeyi görünce çılgına döndü. Ortaç, "Evimin önüne açık büfe koymuşlar film çekiyorlar. 5'te geldim konserden" diyerek sinirlerine hakim olamadı.
Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir paylaşım daha yapan Serdar Ortaç, "Sabah 5'te yoldan geldim, uyudum.
Camdan gürültüler geliyor, Kalktım, pijamayla dışarı çıktım. Kapının önü insan dolu, 3,5 koca kamyon sokağı kapatmış evin önünde 20 tane yemek masası. Meğerse 3 bina aşağıda reklam filmi çekiyorlar.
Uyumuşum zaten hastasıyım günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim bağırıp çağırdım. Madem film çekiyorsun git çektiğin evin önünde masa kur, kimseyi rahatsız etmeden çalış.
Tüm sokağı niye kapıyorsun? 3 bina ötede ki evime kadar niye tecavüz ediyorsun" dedi.