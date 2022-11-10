  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Barış Arduç'tan sevenlerini üzen haber

Barış Arduç'tan sevenlerini üzen haber

Ünlü oyuncu Barış Arduç'tan sevenlerini üzen haber geldi. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç, sete çıkmaya hazırlarken kendisini kötü hissetti ve kontrollerde gerçek ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, koronavirüse yakalandı.

10.11.2022, 10:06 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022, 10:06

Barış Arduç'un başrolünü oynadığı "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisi cephesinden kötü haber geldi.

Barış Arduç’tan sevenlerini üzen haber

Sete çıkmaya hazırlanırken kendisini kötü hisseden Arduç'un yapılan kontrollerinde koronaya yakalandığı ortaya çıktı.

Barış Arduç’tan sevenlerini üzen haber

İlk defa kovid olan yakışıklı oyuncunun durumunun kötü olmadığı, evde karantinada olduğu belirtildi.

Barış Arduç’tan sevenlerini üzen haber

Arduç'un durumunun çok ağır olmadığı öğrenildi.

Barış Arduç’tan sevenlerini üzen haber

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen aylarda baba olan yakışıklı oyuncunun ilk kez covid geçirdiği öğrenildi.

Barış Arduç’tan sevenlerini üzen haber

Arduç'un rahatsızlığı nedeniyle haftaya pazartesi akşamı reyting rekortmeni "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinin 36. bölümü ekrana gelmeyecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA