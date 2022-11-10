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Haberler Magazin Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı

Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıl evli kalan ve daha sonrasında ise çekişmeli olarak boşanan Yağmur Sarnıç'ın polis merkezini birbirine kattığı görüntüler ortaya çıktı. Yağmur Sarnıç, polis memurlarına ağza alınmayacak küfürler savurdu. İşte olaya ilişkin skandal görüntüler...

10.11.2022, 14:55 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022, 15:05

Emre Aşık, Yağmur Sarnıç'tan yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasıyla geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşandı.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı

Boşanma süreci devam ederken Sarnıç, Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i arayarak, hakaret ve tehditlerde bulundu.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı

OLAY GÖRÜNTÜLER

Emre Aşık'ın eski aşi Yağmur Sarnıç'tan skandal görüntüler...

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı

tv100'ün haberine göre; Noterde işlem yaptırdığı sırada aranmasının olduğu anlaşılan Sarnıç, polis merkezini birbirine kattı.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı

Kendini yerlere atan Sarnıç, polis memurlarına ağza alınmayacak küfürler savurdu.

Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı

Sarnıç, muhafaza altında tutulmak üzere nezarethaneye davet edildiğinde "Si... nezaharethaneyi" şeklinde ifadeler kullandı.

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