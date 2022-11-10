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Haberler Magazin Yaşar Alptekin'in mutlu günü!

Yaşar Alptekin'in mutlu günü!

Türk Sineması'nın efsane isimlerinden ve bir döneme damga vurmuş, yıllar önce setlere ara verip maneviyata yönelen isimlerden Yaşar Alptekin'in Nilgün Altınyayla ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayris Alptekin doğum yaptı. Yaşar Alptekin dede oldu.

10.11.2022, 16:23 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022, 16:24

Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin doğum yaptı.

Yaşar Alptekin’in mutlu günü!

Yıllar önce setlere ara verip 'maneviyata yöneldiğini' söyleyen eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin'in, Nilgün Altınyayla ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayris Alptekin anne oldu.

Yaşar Alptekin’in mutlu günü!

TORUN MAYA

Kendisi gibi yönetmenlik yapan Ahmet Emre Tanyıldız ile evli olan Ayris Alptekin, bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine 'Maya' ismini verdi.

Yaşar Alptekin’in mutlu günü!

"DEDE OLMAK BAŞKA"

Dede olan Alptekin, "Baba olmak güzel ama dede olmak daha güzelmiş. Allah isteyen herkese nasip etsin." dedi.

Yaşar Alptekin’in mutlu günü!

Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Yaşar Alptekin’in mutlu günü!

Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin'in kızı Maya ile yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.

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