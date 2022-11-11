Ebru Gündeş paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

"YILLARIN BİLE ESKİTEMEDİĞİ GÜZELLİK"

Ünlü şarkıcı binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinin oldukça fazla ilgi gösterdiği fotoğrafın altına, 'Hep çok güzelsin', 'yılların bile eskitemediği güzellik', 'gülüşündeki o güzellik hiç değişmemiş' gibi yorumlar geldi.