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Haberler Magazin Ebru Gündeş paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

Ebru Gündeş paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlilik kararı alan Gündeş, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerini adeta geçmişe götürdü.

11.11.2022, 11:26 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022, 11:27

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık yer alan ünlülerden. Ancak Ebru Gündeş bu kez yeni paylaşımıyla gündeme oturdu.

Ebru Gündeş paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

YENİ PAYLAŞIMIYLA İLGİ TOPLADI

Ünlü şarkıcı bugün yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Ebru Gündeş paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

"HİÇ DEĞİŞMEDİĞİM DOĞRUDUR"

Ebru Gündeş, gençlik yıllarına ait fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına, "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi" notunu ekledi.

Ebru Gündeş paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

"YILLARIN BİLE ESKİTEMEDİĞİ GÜZELLİK"

Ünlü şarkıcı binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinin oldukça fazla ilgi gösterdiği fotoğrafın altına, 'Hep çok güzelsin', 'yılların bile eskitemediği güzellik', 'gülüşündeki o güzellik hiç değişmemiş' gibi yorumlar geldi.

Ebru Gündeş paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile mayıs ayında yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ebru Gündeş paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

İnşaat, mobilya ve pazarlama şirketleri olan 28 yaşındaki Rassan Khoshnaw, sevgilisi Ebru Gündeş'e evlenme teklifi etti. Dubai'deki meşhur 'Burj El Arab Oteli'nin en üst 3 katındaki kral dairesinin terasındaki teklif için Khosnaw 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzük dahil 2 milyon dolar harcadı.

Ebru Gündeş paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

Dubai'ye özel helikopterle getirilen dünyaca ünlü İtalyan bir piyanistin melodileri eşliğindeki teklife Ebru Gündeş "Evet" dedi. Son olarak ise Ebru Gündeş'e dostlarından sürpriz doğum günü kutlaması geldi.

Ebru Gündeş paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'un evlilik teklifine 'Evet' dediği magazin kulislerinde konuşulan Ebru Gündeş'ten son olarak sürpriz bir paylaşım gelmişti.

Ebru Gündeş paylaşımıyla adeta geçmişe götürdü

Ebru Gündeş yeni albümünün çalışmalarından karesini paylaşarak müjdeyi vermişti.

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