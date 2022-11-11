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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil yine sevenlerini korkuttu

Mehmet Ali Erbil yine sevenlerini korkuttu

Uzun zamandır ciddi sağlık problemleriyle müacadele eden ve geçtiğimiz hafta da apandisit ameliyatı geçiren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sevenlerini yine korkuttu. Şimdilerde film çekimleri için zamanının büyük bir çoğunluğunu sette geçiren Mehmet Ali Erbil, set çıkışı evine dönerken fenalaştı.

11.11.2022, 12:33 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022, 12:34

Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.

Mehmet Ali Erbil yine sevenlerini korkuttu

Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.

Mehmet Ali Erbil yine sevenlerini korkuttu

Geçtiğimiz günlerde ise başarılı bir apandisit operasyonu geçiren Mehmet Ali Erbil, şimdilerde bir filmin çekimleri için zamanının büyük kısmını sette geçiriyor.

Mehmet Ali Erbil yine sevenlerini korkuttu

Erbil, set çıkışı eve dönüş yolunda otomobilinde fenalaştı.

Mehmet Ali Erbil yine sevenlerini korkuttu

Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Erbil'e ilk müdahale yapıldı.

Mehmet Ali Erbil yine sevenlerini korkuttu

Erbil'in yakın arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin son durumunu 'fenalaşınca hastaneye gittik, şu an iyi' açıklamasında bulundu.

Mehmet Ali Erbil yine sevenlerini korkuttu

Erbil'in bugün çekimlere devam ettiği öğrenildi.

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