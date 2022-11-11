Mehmet Ali Erbil yine sevenlerini korkuttu

Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.
Geçtiğimiz günlerde ise başarılı bir apandisit operasyonu geçiren Mehmet Ali Erbil, şimdilerde bir filmin çekimleri için zamanının büyük kısmını sette geçiriyor.
Erbil, set çıkışı eve dönüş yolunda otomobilinde fenalaştı.
Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırılan Erbil'e ilk müdahale yapıldı.
Erbil'in yakın arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin son durumunu 'fenalaşınca hastaneye gittik, şu an iyi' açıklamasında bulundu.