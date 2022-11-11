Mesut Özil’den kızlarına jest!

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe ikinci bebeklerine kavuşmuştu.
Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe ile eşi Mesut Özil sosyal medya hesaplarından kızlarının dünyaya geldiğini duyurmuştu.
Özil, Instagram hesabından ikinci bebeğinin fotoğrafını "Allah'a şükürler olsun sağ sağlim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notuyla paylaşmıştı.
Ela ismini koydukları bebeklerinin ilk karesini de paylaşmış olan Amine Gülşe ile Mesut Özil'e tebrik mesajları yağmıştı.
OYUN PARKI YAPTIRDI
Özil, kızlarına güzel bir jest yaptı. Çamlıca'da 3 katlı bir villada yaşayan çiftten, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, kızları her istediğinde gönüllerince oynayabilsin diye evlerinin bahçesine büyük bir oyun parkı yaptırdı.
Özil öte yandan, kızlarının rahatlığı için 4 milyon liraya özel yapım VIP minibüs almıştı.