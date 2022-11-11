Mesut Özil’den kızlarına jest!

OYUN PARKI YAPTIRDI

Özil, kızlarına güzel bir jest yaptı. Çamlıca'da 3 katlı bir villada yaşayan çiftten, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, kızları her istediğinde gönüllerince oynayabilsin diye evlerinin bahçesine büyük bir oyun parkı yaptırdı.