  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Mesut Özil'den kızlarına jest!

Mesut Özil'den kızlarına jest!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Mesut Özil, şimdi ise kızları Eda ve Ela için güzel bir jest yaptı. Kesenin ağzını açan futbolcu, kızlarına evlerinin bahçesinde büyük bir oyun parkı yaptırdı.

11.11.2022, 09:28 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022, 09:29

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mesut Özil’den kızlarına jest!

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe ikinci bebeklerine kavuşmuştu.

Mesut Özil’den kızlarına jest!

Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe ile eşi Mesut Özil sosyal medya hesaplarından kızlarının dünyaya geldiğini duyurmuştu.

Mesut Özil’den kızlarına jest!

Özil, Instagram hesabından ikinci bebeğinin fotoğrafını "Allah'a şükürler olsun sağ sağlim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notuyla paylaşmıştı.

Mesut Özil’den kızlarına jest!

Ela ismini koydukları bebeklerinin ilk karesini de paylaşmış olan Amine Gülşe ile Mesut Özil'e tebrik mesajları yağmıştı.

Mesut Özil’den kızlarına jest!

OYUN PARKI YAPTIRDI

Özil, kızlarına güzel bir jest yaptı. Çamlıca'da 3 katlı bir villada yaşayan çiftten, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, kızları her istediğinde gönüllerince oynayabilsin diye evlerinin bahçesine büyük bir oyun parkı yaptırdı.

Mesut Özil’den kızlarına jest!

Özil öte yandan, kızlarının rahatlığı için 4 milyon liraya özel yapım VIP minibüs almıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA