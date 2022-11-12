Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den sürpriz hamle!

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
Tolga Karel'den son dakika müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz aylarda 4. kez baba olan Tolga Karel mesleğine geri mi dönüyor?
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.
Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.
Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda 4.kez baba olduğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Tolga Karel, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine yeni proje müjdesi verdi.
Tolga Karel geri mi dönüyor?
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel son halini paylaştığı sosyal medya hesabından "Yakında evlerinize konuk olacağım" dedi. Tolga Karel'in hayranları "Dizi mi geliyor?" sorularını yöneltti.
Kesin bir bilgi vermeyen Tolga Karel'in yeni işi merak konusu oldu.