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Haberler Magazin Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den sürpriz hamle!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel'den sürpriz hamle!

Yaprak Dökümü dizisinde 'Oğuz' karakterine hayat veren Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp Amerika'ya gitmiş ve TIR şoförü olmuştu. Orada evlenen, çocukları olan ve işleri büyüten Karel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. O paylaşım 'Tolga Karel geri mi dönüyor?' sorusunu akıllara getirdi. İşte Tolga Karel'in sürpriz hamlesi...

12.11.2022, 10:59 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022, 11:17

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel yeni hayatı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den sürpriz hamle!

Tolga Karel'den son dakika müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz aylarda 4. kez baba olan Tolga Karel mesleğine geri mi dönüyor?

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den sürpriz hamle!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den sürpriz hamle!

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den sürpriz hamle!

Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel geçtiğimiz aylarda 4.kez baba olduğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den sürpriz hamle!

Tolga Karel, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine yeni proje müjdesi verdi.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den sürpriz hamle!

Tolga Karel geri mi dönüyor?

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den sürpriz hamle!

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel son halini paylaştığı sosyal medya hesabından "Yakında evlerinize konuk olacağım" dedi. Tolga Karel'in hayranları "Dizi mi geliyor?" sorularını yöneltti.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den sürpriz hamle!

Kesin bir bilgi vermeyen Tolga Karel'in yeni işi merak konusu oldu.

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