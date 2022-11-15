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Haberler Magazin Zehra Güneş'in sevgilisinden romantik paylaşım

Zehra Güneş'in sevgilisinden romantik paylaşım

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızlarından Zehra Güneş hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli'den romantik bir paylaşım geldi. Ünlü sporcunun o paylaşıma yaptığı yorum ise dikkat çekti.

15.11.2022, 12:22 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022, 12:22

Sporcu kariyerinin yanında güzelliğiyle, saha içerisinde yaptığı mimikleriyle, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adını duyuran Zehra Güneş, erkek arkadaşı Eren Dişli'nin gönderisinin altına yaptığı yorum ile dikkatleri üzerine çekti.

Zehra Güneş’in sevgilisinden romantik paylaşım

Zehra Güneş ve Eren Dişli'nin bu paylaşımı evlilik teklifine yorumlanmıştı fakat ikiliden konuyla alakalı bir açıklama gelmemişti.

Zehra Güneş’in sevgilisinden romantik paylaşım

Bir süredir verdiği kilolar ile adından söz ettiren Zehra Güneş, son olarak Fenerbahçe maçındaki başarılı performansıyla konuşuldu.

Zehra Güneş’in sevgilisinden romantik paylaşım

Güneş'in takımı Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek, maçtan galip ayrıldı.

Zehra Güneş’in sevgilisinden romantik paylaşım

Zehra Güneş bir süredir Eren Dişli ile aşk yaşıyor. Öğrenilen bilgilere göre Dişli, Fenerbahçeli Yarınlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Zehra Güneş’in sevgilisinden romantik paylaşım

İşte Eren Dişli'nin Instagram hesabında paylaştığı gönderisi...

Zehra Güneş’in sevgilisinden romantik paylaşım

Ve Zehra Güneş'in gönderi altındaki yorumu...

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