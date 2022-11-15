Zehra Güneş’in sevgilisinden romantik paylaşım

Sporcu kariyerinin yanında güzelliğiyle, saha içerisinde yaptığı mimikleriyle, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adını duyuran Zehra Güneş, erkek arkadaşı Eren Dişli'nin gönderisinin altına yaptığı yorum ile dikkatleri üzerine çekti.
Sporcu kariyerinin yanında güzelliğiyle, saha içerisinde yaptığı mimikleriyle, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adını duyuran Zehra Güneş, erkek arkadaşı Eren Dişli'nin gönderisinin altına yaptığı yorum ile dikkatleri üzerine çekti.
Zehra Güneş ve Eren Dişli'nin bu paylaşımı evlilik teklifine yorumlanmıştı fakat ikiliden konuyla alakalı bir açıklama gelmemişti.
Bir süredir verdiği kilolar ile adından söz ettiren Zehra Güneş, son olarak Fenerbahçe maçındaki başarılı performansıyla konuşuldu.
Güneş'in takımı Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek, maçtan galip ayrıldı.
Zehra Güneş bir süredir Eren Dişli ile aşk yaşıyor. Öğrenilen bilgilere göre Dişli, Fenerbahçeli Yarınlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'dır.
İşte Eren Dişli'nin Instagram hesabında paylaştığı gönderisi...