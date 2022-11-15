Zehra Güneş’in sevgilisinden romantik paylaşım

Sporcu kariyerinin yanında güzelliğiyle, saha içerisinde yaptığı mimikleriyle, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adını duyuran Zehra Güneş, erkek arkadaşı Eren Dişli'nin gönderisinin altına yaptığı yorum ile dikkatleri üzerine çekti.