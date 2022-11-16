Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler’in bebeği dünyaya geldi

Şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'Evet' demişti. 200 davetlinin katıldığı geceden kareler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Şef Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler, geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen tören ile birbirlerine 'Evet' demişti. 200 davetlinin katıldığı geceden kareler sosyal medyada paylaşılmıştı.
"BİZDEN SİZE GÜZEL BİR HABER"
Mutlu birliktelikleri devam eden Elbirliler ve Türkmen'den geçtiğimiz temmuz ayında ise bebek müjdesi gelmişti. Ünlü çift, bebek beklediklerini tatil pozlarıyla duyurmuştu. Türkmen ve Elbirliler, sosyal medya hesaplarından, "Bizden size güzel bir haber; pek yakında üç kişiyiz" açıklamasını yapmıştı. Çifte, Pınar Altuğ, Merve Dizdar, Dila Tarkan ve Seda Bakan gibi ünlü isimler tebrik mesajları yağdırmıştı.
Hamilelik sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Melodi Elbirliler, geçtiğimiz ay ünlü bir otelde baby shower partisi düzenlemişti.
Deniz kızı temalı partiye Arda Türkmen de katılırken, Elbirliler'in arkadaşları da ikiliyi yalnız bırakmamıştı. Elbirliler ve Türkmen, baby shower'da bebeklerinin cinsiyetini de açıklamıştı. Anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşayan ikili, kızları olacağını duyurmuştu.
"KIZ BABASI OLACAĞIM İNŞALLAH"
Partide çekilen bir karesini takipçileriyle paylaşan Arda Türkmen, gönderisine; "Tatlı kızımıza kavuşmak için iki aydan az kaldı. Allah'ın izniyle kız babası olacağım inşallah. Keyifli bir heyecan" notunu düşmüştü.
BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, sonunda kızlarına kavuştu. 2.1 milyon takipçisi olan Instagram hesabından eşi Melodi Elbirliler ile ortak bir paylaşım yayınlayan Arda Türkmen; gönderisine şu notu yazdı:
"Biz bugün 3 olduk... Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz... Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz."
İkilin verdiği bu müjdeli habere, başta ünlü isimler olmak üzere binlerce tebrik mesajları geldi.