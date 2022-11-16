Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler’in bebeği dünyaya geldi

"Biz bugün 3 olduk... Kızımız Ada Siena Türkmen, ailemize hoş geldin. Yolun, bahtın, şansın hep açık olsun. Allah herkesin de gönlüne göre versin. Bugün en mutlu günümüz... Güzel dilekleri için herkese çok teşekkür ediyoruz."

İkilin verdiği bu müjdeli habere, başta ünlü isimler olmak üzere binlerce tebrik mesajları geldi.