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Haberler Magazin Yağmur Tanrısevsin'in ünlü markanın reklam yüzü oldu! Aldığı ücret dudak uçuklattı

Yağmur Tanrısevsin'in ünlü markanın reklam yüzü oldu! Aldığı ücret dudak uçuklattı

Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası dizisinin başrol oyuncularından Yağmur Tanrısevsin, merkezi İtalya Milano'da bulunan lüks bir butik mağazanın marka yüzü oldu. Ünlü oyuncunun bu çekimden aldığı ücret ise dudak uçuklattı.

16.11.2022, 12:48 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022, 12:48

Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, rol aldığı projeler ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Yağmur Tanrısevsin’in ünlü markanın reklam yüzü oldu! Aldığı ücret dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Güneşi Beklerken, Adını Feriha Koydum ve son olarak Atv'nin sevilen dizisi olan 'Kalp Yarası' adlı dizide oynamıştı.

Yağmur Tanrısevsin’in ünlü markanın reklam yüzü oldu! Aldığı ücret dudak uçuklattı

30 yaşındaki Yağmur Tanrısevsin, merkezi İtalya Milano'da olan lüks bir butik mağazanın marka yüzü oldu.

Yağmur Tanrısevsin’in ünlü markanın reklam yüzü oldu! Aldığı ücret dudak uçuklattı

Oyuncunun reklam çekiminden aldığı para ortaya çıktı.

Yağmur Tanrısevsin’in ünlü markanın reklam yüzü oldu! Aldığı ücret dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü olan markanın yüzü seçilen oyuncu, markanın Türkiye'deki ilk temsilcisi oldu.

Yağmur Tanrısevsin’in ünlü markanın reklam yüzü oldu! Aldığı ücret dudak uçuklattı

İTALYA YOLCUSU

Firma için İstanbul'da kamera karşısına geçen Tanrısevsin, önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek, çekimlere devam edecek.

Yağmur Tanrısevsin’in ünlü markanın reklam yüzü oldu! Aldığı ücret dudak uçuklattı

500 BİN EURO

Milliyet'te yer alan habere göre oyuncunun reklam çekimi için 500 bin euro (9 milyon 600 bin TL) aldığı iddia edildi.

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