Yağmur Tanrısevsin’in ünlü markanın reklam yüzü oldu! Aldığı ücret dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, rol aldığı projeler ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Güzel oyuncu Yağmur Tanrısevsin, rol aldığı projeler ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Ünlü oyuncu Güneşi Beklerken, Adını Feriha Koydum ve son olarak Atv'nin sevilen dizisi olan 'Kalp Yarası' adlı dizide oynamıştı.
30 yaşındaki Yağmur Tanrısevsin, merkezi İtalya Milano'da olan lüks bir butik mağazanın marka yüzü oldu.
Oyuncunun reklam çekiminden aldığı para ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü olan markanın yüzü seçilen oyuncu, markanın Türkiye'deki ilk temsilcisi oldu.
İTALYA YOLCUSU
Firma için İstanbul'da kamera karşısına geçen Tanrısevsin, önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek, çekimlere devam edecek.
500 BİN EURO
Milliyet'te yer alan habere göre oyuncunun reklam çekimi için 500 bin euro (9 milyon 600 bin TL) aldığı iddia edildi.