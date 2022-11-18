Koreli Ayla’nın terzisi son yolculuğuna uğurlandı

SEVİLAY ÖZTÜRK, "AYLA'NIN HİKAYELERİYLE BÜYÜDÜK"



Kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk'ün kızı Sevilay Öztürk, "Babam Kore anılarını özellikle Ayla ile olan anılarını biz çocukken anlatırdı. Babam askerden önce terzi kalfasıydı. Anlattığı hikayelerin birindeyse Ayla soğuk havadan dolayı üşüyor, bunun üzerine babam Ayla'ya battaniyeden bir kaban yapıyor. Ayla filmini ise gördüğümüzde çok şaşırdık. Babam başta izlemek istemedi. Ona ben izletmiştim çok duygulandı. Beraber bize anlattığı hikayeleri sinemada izledik. Ayrıca babam yıllar sonra Ayla ile görüşen gazilerden biriydi. Ölmeden birkaç sene önce Aylayı tekrar gördü."