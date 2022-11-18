Koreli Ayla’nın terzisi son yolculuğuna uğurlandı

Şişli'de yaşayan Kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk-96 yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Şişli'de yaşayan Kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk-96 yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Kore Savaşında terzilik yapan 3 çocuk 5 torun sahibi Gazi Mehmet Ziya Öztürk "Ayla " filmindeki koreli yetim kız olan Eunja Kim'i Kore Savaşının olduğu bölgede battaniyeden diktiği elbise ile soğuktan koruduğu belirtildi.
Kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı naaşı Leventteki Afet Yola Camii'ne getirildi. Taziyeleri Gazi'nin oğlu Mehmet Savaş Öztürk ve kızı Sevilay Öztürk kabul etti.
Cenazeye Öztürk'ün kayıtlı olduğu Kore ve Kıbrıs gazisi olan arkadaşlarıda katıldı.
"BABAM KORE SAVAŞINA GÖNÜLLÜ GİDEN İLK GRUPTAYDI"
Kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk'ün oğlu Mehmet Savaş Öztürk, "Babamız Kore'de savaştı, Kore'ye gönüllü giden ilk gruptaydı. Bana çok yararlılar gösterdiğini hatırlıyorum. Sevecen bir baba, doğayı seven, hayvanları seven, onurlu, gururlu, dürüst bir adamdı.. Böyle bir babanın oğlu olduğundan dolayı ben kendimin şanslı sayıyorum. Tesellimiz eceliyle, kimseye yük olmadan yaşamını yitirmiş olması oldu. Kendisini seviyoruz, hep rahmetle anacağız."dedi.
SEVİLAY ÖZTÜRK, "AYLA'NIN HİKAYELERİYLE BÜYÜDÜK"
Kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk'ün kızı Sevilay Öztürk, "Babam Kore anılarını özellikle Ayla ile olan anılarını biz çocukken anlatırdı. Babam askerden önce terzi kalfasıydı. Anlattığı hikayelerin birindeyse Ayla soğuk havadan dolayı üşüyor, bunun üzerine babam Ayla'ya battaniyeden bir kaban yapıyor. Ayla filmini ise gördüğümüzde çok şaşırdık. Babam başta izlemek istemedi. Ona ben izletmiştim çok duygulandı. Beraber bize anlattığı hikayeleri sinemada izledik. Ayrıca babam yıllar sonra Ayla ile görüşen gazilerden biriydi. Ölmeden birkaç sene önce Aylayı tekrar gördü."
"BATTANİYELERİ ELBİSE OLARAK DİKİP KORELİ YETİM ÇOCUKLARI SOĞUKTAN KORUDU"
Kore Gazi çocuğu ve çevreci Zafer Murat Çetintaş, "Mehmet Ziya Öztürk Ayla ismini verdikleri minik kız Eunja Kim'i Kore Savaşının olduğu bölgede yol kenarında buldu. Öztürk sivil hayatında ise terziydi. Ayla üşüdüğü için ona yeşil bir battaniyeden kaban yaptığı ve giydirdiğini söylemişti.
Ayrıca merhametli bir insan olduğu için bir çok battaniyeyi dikip elbise yaparak koreli yetim çocukları soğuktan korumuştur. Bu davranışı sonrası Öztürk'ün söylediğine göre hikâyenin ana kahramanı emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği teşekkür etti" dedi.
Çoklu organ yetmezliğinden tedavi altındayken hayatını kaybeden kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk öğlen vakti Levent'teki Afet Yola Camii'nden kılınan cenaze namazı sonrasında Ayazağa Mezarlığına defnedildi.