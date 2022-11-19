Evlenmeleri bekleniyordu! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw sevgilisi Ebru Gündeş’i terk etti

Türkiye'nin en güçlü seslerinden birine sahip olan şarkıcı Ebru Gündeş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.
Türkiye'nin en güçlü seslerinden birine sahip olan şarkıcı Ebru Gündeş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.
İlişkilerini sır gibi saklamayı tercih etse de zaman zaman hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Ebru Gündeş, özel hayatındaki son gelişme ile duyanları şoke etti.
Mayıs ayından bu yana Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan, birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan ikili hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Khoshnaw'ın, ünlü sanatçıya Dubai'de evlenme teklif ettiği iddiasıyla birlikte çiftin nikâh masasına oturacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak beklenen olmadı.
Hürriyet'in haberine göre sürpriz ilişki, iddialara göre yaklaşık 10 gün önce sona erdi.
AYRILIK SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
İddiaya göre ayrılığın nedeni, Ebru Gündeş'in yoğun iş temposu. Çiftin yakın çevresi de Gündeş'in konser yoğunluğu karşısında sevgilisinin ayrılma kararı aldığını doğruladı.
İlişkilerini sessiz sedasız bitiren çiftin artık birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.
KIZIYLA DUBAİ'YE GİTTİ
Ebru Gündeş, ayrılığın hemen ardından kızı Alara'yla birlikte Dubai'deki evine gitti.