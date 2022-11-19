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Haberler Magazin Evlenmeleri bekleniyordu! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw sevgilisi Ebru Gündeş'i terk etti

Evlenmeleri bekleniyordu! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw sevgilisi Ebru Gündeş'i terk etti

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene bitirmişti. Bu evlilikten Alara isimli bir kızı olan Gündeş'in Şubat ayından itibaren yeni bir aşka yelken açtığı ve gönlünü kaptırdığı ismin ise genç iş insanı Rassan Khoshnaw olduğu söylenmişti. İkilinin birlikte ilk karesi ise ortaya çıkmış ve günlerce konuşulmuştu. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya çalışan çift, geçtiğimiz haftalarda ise aldıkları evlilik kararıyla şaşırtmışlardı. Şimdi ise ikiliden evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi geldi. İşte konuya ilişkin detaylar...

19.11.2022, 13:16 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022, 13:23

Türkiye'nin en güçlü seslerinden birine sahip olan şarkıcı Ebru Gündeş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Evlenmeleri bekleniyordu! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw sevgilisi Ebru Gündeş’i terk etti

İlişkilerini sır gibi saklamayı tercih etse de zaman zaman hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Ebru Gündeş, özel hayatındaki son gelişme ile duyanları şoke etti.

Evlenmeleri bekleniyordu! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw sevgilisi Ebru Gündeş’i terk etti

Mayıs ayından bu yana Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşayan, birlikteliklerini nikah masasına taşımaya hazırlanan ikili hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Evlenmeleri bekleniyordu! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw sevgilisi Ebru Gündeş’i terk etti

Khoshnaw'ın, ünlü sanatçıya Dubai'de evlenme teklif ettiği iddiasıyla birlikte çiftin nikâh masasına oturacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak beklenen olmadı.

Evlenmeleri bekleniyordu! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw sevgilisi Ebru Gündeş’i terk etti

Hürriyet'in haberine göre sürpriz ilişki, iddialara göre yaklaşık 10 gün önce sona erdi.

Evlenmeleri bekleniyordu! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw sevgilisi Ebru Gündeş’i terk etti

AYRILIK SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre ayrılığın nedeni, Ebru Gündeş'in yoğun iş temposu. Çiftin yakın çevresi de Gündeş'in konser yoğunluğu karşısında sevgilisinin ayrılma kararı aldığını doğruladı.

Evlenmeleri bekleniyordu! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw sevgilisi Ebru Gündeş’i terk etti

İlişkilerini sessiz sedasız bitiren çiftin artık birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.

Evlenmeleri bekleniyordu! Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw sevgilisi Ebru Gündeş’i terk etti

KIZIYLA DUBAİ'YE GİTTİ

Ebru Gündeş, ayrılığın hemen ardından kızı Alara'yla birlikte Dubai'deki evine gitti.

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