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Haberler Magazin Berkay ve Özlem Ada Şahin'in kızının yüzüne dolap kapağı düştü!

Berkay ve Özlem Ada Şahin'in kızının yüzüne dolap kapağı düştü!

Ünlü şarkıcı Berkay ve Özlem Ada Şahin'in kızları Arya talihsiz bir kaza geçirdi. Minik Arya yatak odasında bulunan dolap lapağının üzerine düşmesi sonucu yüüznden ve boynundan yaralandı. Anne Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından mobilya şirketine adeta ateş püskürdü.

21.11.2022, 09:34 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022, 09:36

Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift; 2017'de Arya'yı, iki yıl sonra da Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Sosyal medyada zaman zaman romantik paylaşımlar yapan ikiliden Berkay, eşinin yeni yaşında aşka gelmişti. Özlem Ada şahin'e sarılıp poz veren popçu, "İyi ki. Aşk birlikte gülelim. Sağlık, huzur, bereket eksik olmasın. Nice yıllara seni çok seviyorum" notunu düşmüştü. Özlem Ada (30) ise kendisinden 10 yaş büyük olan eşinin romantik paylaşımına, "Ben de seni çok seviyorum! İyi ki" yorumunu yazıp, kalp emojisi eklemişti.

Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızının yüzüne dolap kapağı düştü!

Berkay Şahin, önceki ay ise eşi Özlem Ada Şahin, çocukları Arya ve Zeynep Mira ile Akmerkez'de görüntülenmişti. Çocuklarını gezdirmeye çıkardıklarını söyleyen çift, "Ailemiz ile birlikte vakit geçirmek için alışverişe çıktık. Çocuklar da oyun parkında oynadı. Biz de birlikte kahve içtik" demişti.

Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızının yüzüne dolap kapağı düştü!

'ÇOCUKLARIM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM'

Son olarak ünlü şarkıcı verdiği konser öncesi basın mensuplarıyla biraraya geldi. Ailesine düşkünlüğü ile bilinen Berkay Şahin, gazetecilerin "Kızlarınız için sahneyi bırakır mısınız?" sorusuna da tereddütsüz bir şekilde, "Çocuklarım için her şeyi yaparım. Sahneyi bırakmak küçük bir level olur" cevabını vermişti.

Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızının yüzüne dolap kapağı düştü!

DOLAP KAPAĞI KIZININ YÜZÜNE DÜŞTÜ!

Tüm bunların ardından ünlü çift, yaşadıkları kötü bir olayla gündeme geldi. Kızının, dolap kapağının üzerine düşmesi sonucu boynundan ve yüzünden yaralanmasıyla adeta çılgına dönen Özlem Ada; 1 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından başlarına gelenleri paylaşarak; söz konusu dolabın firmasına isyan etti.

Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızının yüzüne dolap kapağı düştü!

"Dava edeceğim sizi, paramızla rezil olduk!" diyen Şahin; kızının yaralandıktan sonra çekilen görüntülerini de paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:"Baştan beri sürekli bir problem yaşadık! Mobilyalar eksik geldi, elimde dekontlar var. Monte eden ekibiniz bile 'Parçalar eksik, sorunlu' diyerek şikayette bulundular, hepsi elimde. Üzerine bir de dolap kapağı durduk yere çocuğumun suratına düştü! Çocuğum söz konusu burada, elim ayağım titriyor! Allah beterinden korudu. Paylaşmayacaktım, 'Olsun, hallolur' dedim sustum! Ama çocuğum söz konusu olduğu için bu bardağı taşıran son noktaydı! Çocuğum hem çok korktu, hem de yaralandı. Boynuna bile geldi! Daha kötüsü de olabilirdi!"

Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızının yüzüne dolap kapağı düştü!

TAKİPÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Yaşananları paylaşmasının ardından çok sayıda destek mesajı alan Şahin, kızıyla çektiği bir karesini yayınlayarak; "Arayan, mesaj atan herkese çok teşekkür ederiz. Verilmiş sadakamız varmış; kime, ne iyilik ettiysek duası korudu kızımı."

Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızının yüzüne dolap kapağı düştü!

"Doktor kontrollerimiz yapılıyor. Güler yüzlüm, gözümün çiçeği" diye yazdı.

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