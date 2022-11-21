Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızının yüzüne dolap kapağı düştü!

"Dava edeceğim sizi, paramızla rezil olduk!" diyen Şahin; kızının yaralandıktan sonra çekilen görüntülerini de paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:"Baştan beri sürekli bir problem yaşadık! Mobilyalar eksik geldi, elimde dekontlar var. Monte eden ekibiniz bile 'Parçalar eksik, sorunlu' diyerek şikayette bulundular, hepsi elimde. Üzerine bir de dolap kapağı durduk yere çocuğumun suratına düştü! Çocuğum söz konusu burada, elim ayağım titriyor! Allah beterinden korudu. Paylaşmayacaktım, 'Olsun, hallolur' dedim sustum! Ama çocuğum söz konusu olduğu için bu bardağı taşıran son noktaydı! Çocuğum hem çok korktu, hem de yaralandı. Boynuna bile geldi! Daha kötüsü de olabilirdi!"