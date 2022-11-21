Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızının yüzüne dolap kapağı düştü!

Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çift; 2017'de Arya'yı, iki yıl sonra da Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Sosyal medyada zaman zaman romantik paylaşımlar yapan ikiliden Berkay, eşinin yeni yaşında aşka gelmişti. Özlem Ada şahin'e sarılıp poz veren popçu, "İyi ki. Aşk birlikte gülelim. Sağlık, huzur, bereket eksik olmasın. Nice yıllara seni çok seviyorum" notunu düşmüştü. Özlem Ada (30) ise kendisinden 10 yaş büyük olan eşinin romantik paylaşımına, "Ben de seni çok seviyorum! İyi ki" yorumunu yazıp, kalp emojisi eklemişti.