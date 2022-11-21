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Haberler Magazin Can pazarı yaşanan kaza öncesi oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Can pazarı yaşanan kaza öncesi oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Amasya-Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, seyir halindeki TIR'a çarptı. Feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan can pazarının yaşandığı kaza öncesi görüntüler de ortaya çıktı.

21.11.2022, 10:36 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022, 11:30

Can pazarı yaşanan kaza öncesi oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu, Filiz Özbek, Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş gibi oyuncuların içinde bulunduğu lüks minibüs kaza yaptı.

Amasya'da meydana gelen kazada minibüs TIR'a arkadan çarptı.

Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti.

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise hastaneye kaldırıldı.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Öte yandan kaza öncesi son görüntüler ortaya çıktı.

Kazada hayatını kaybeden ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz...

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