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Haberler Magazin Melisa Döngel imajını yeniledi

Melisa Döngel imajını yeniledi

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sıkça konuşulan ve gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Melisa Döngel, son sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. İmajını yenileyen Melisa Döngel, sosyal medyayı ikiye böldü. Oyuncunun bu halinin beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.

21.11.2022, 15:09 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022, 15:10

Oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisinde başlayan Melisa Döngel, sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncular arasında...

Melisa Döngel imajını yeniledi

Ünlü oyuncu Melisa Döngel yeni projesi için imaj tazeledi.

Melisa Döngel imajını yeniledi

Sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da dikkat çeken Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Melisa Döngel imajını yeniledi

Melisa Döngel yeni imajıyla takipçilerine sürpriz yaptı.

Melisa Döngel imajını yeniledi

Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in son halini görenler oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Melisa Döngel imajını yeniledi

Sarı saçlarına veda eden oyuncunun yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü.

Melisa Döngel imajını yeniledi

Kimi takipçileri "Sarı daha güzeldi" derken kimileri de "Bu hali çok iyi" yorumları yaptı.

Melisa Döngel imajını yeniledi

İşte Melisa Döngel'in yeni imajı...

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