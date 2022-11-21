Melisa Döngel imajını yeniledi

Oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisinde başlayan Melisa Döngel, sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncular arasında...
Oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisinde başlayan Melisa Döngel, sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncular arasında...
Ünlü oyuncu Melisa Döngel yeni projesi için imaj tazeledi.
Sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da dikkat çeken Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.
Melisa Döngel yeni imajıyla takipçilerine sürpriz yaptı.
Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in son halini görenler oyuncuyu tanımakta zorlandı.
Sarı saçlarına veda eden oyuncunun yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü.
Kimi takipçileri "Sarı daha güzeldi" derken kimileri de "Bu hali çok iyi" yorumları yaptı.
İşte Melisa Döngel'in yeni imajı...