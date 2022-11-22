Ebru Gündeş’ten kansere yakalanan Armağan Çağlayan’a destek mesajı!

"BEYNİNDE 3 TANE KLİPSLE YAŞAYAN BENDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE İNATÇI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Gündeş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım Armağan'ım, güzel yürekli arkadaşım...Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olduğuna inanmıyorum...Yıllardır beyninde 3 tane klipsle, 2. hayatını yaşayan benden çok daha güçlü ve inatçı olduğunu da biliyorum...Dolayısıyla bu sürecin sonunda kazananın sen olacağından en ufak bir şüphem yok. Her zaman yanındayım. Dualarım seninle"