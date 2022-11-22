Ebru Gündeş’ten kansere yakalanan Armağan Çağlayan’a destek mesajı!

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından, kansere yakalandığını açıkladı. Akciğerinde bir kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım, zorunlu bir ara veriyorum" dedi.
Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından, kansere yakalandığını açıkladı. Akciğerinde bir kitle tespit edildiğini söyleyen Çağlayan, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım, zorunlu bir ara veriyorum" dedi.
Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum.
Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.
Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz 'Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.
Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde yeniden görüşmek dileğiyle…
Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim."
23 yıl önce kameralar önünde beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen Ebru Gündeş, Armağan Çağlayan ile olan fotoğrafıyla duygusal bir paylaşımda bulundu.
Yıllar sonra Popstar'da birlikte jüri koltuğunda oturduğu ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de Instagram'dan paylaştığı mesajla Armağan Çağlayan'a destek verdi.
"BEYNİNDE 3 TANE KLİPSLE YAŞAYAN BENDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE İNATÇI OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Gündeş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Canım Armağan'ım, güzel yürekli arkadaşım...Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olduğuna inanmıyorum...Yıllardır beyninde 3 tane klipsle, 2. hayatını yaşayan benden çok daha güçlü ve inatçı olduğunu da biliyorum...Dolayısıyla bu sürecin sonunda kazananın sen olacağından en ufak bir şüphem yok. Her zaman yanındayım. Dualarım seninle"