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Haberler Magazin Naz Elmas hakkında şaşırtan iddia: Evimi basıp tehdit etti

Naz Elmas hakkında şaşırtan iddia: Evimi basıp tehdit etti

İş insanı Erol Özmandıracı'nın eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla oyuncu Naz Elmas'tan şikayetçi oldu. Merve Nur Başbuğ, "Naz, Erol ile evliyken beni 'Köpeklerini üzerime saldı' diye suçladı ancak kendisi evimi basıp bana tehditler yağdırdı" dedi. Ayrıca Başbuğ, mahkemeye delil olarak da güvenlik görüntülerini sundu.

22.11.2022, 15:44 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022, 15:45

Naz Elmas'ın Erol Özmandıracı ile evliliği bitti ama sorunlar sürüyor!

Naz Elmas hakkında şaşırtan iddia: Evimi basıp tehdit etti

Oyuncu, Özmandıracı ile evliyken, ünlü işadamının eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ ile defalarca kavga etmişti.

Naz Elmas hakkında şaşırtan iddia: Evimi basıp tehdit etti

İki kadın arasında sık sık yaşanan sorunlar, boşanma davasının ardından da devam etti.

Naz Elmas hakkında şaşırtan iddia: Evimi basıp tehdit etti

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'ın haberine göre; Başbuğ, bir süre önce mahkemeye başvurarak Naz Elmas'ın geçen mart ayında oturduğu siteyi bastığını iddia etti.

Naz Elmas hakkında şaşırtan iddia: Evimi basıp tehdit etti

'SİTEYE GELDİ'

Merve Nur Başbuğ, mahkemeye verdiği dilekçede Naz Elmas'ın kendisini köpeklerini üzerine salmakla suçladığını ancak bu iddianın tamamen hayal ürünü olduğunu belirtti.

Naz Elmas hakkında şaşırtan iddia: Evimi basıp tehdit etti

Başbuğ, güvenlik kamerası kayıtlarını delil olarak sunarak "Asıl Naz Elmas'ın kendisi benim oturduğum siteyi bastı, bana tehditler yağdırdı. Köpeklerimi üzerine salmadım çünkü o geldiğinde ben köpeklerimi gezdiriyordum" dedi.

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