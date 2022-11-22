Naz Elmas hakkında şaşırtan iddia: Evimi basıp tehdit etti

Başbuğ, güvenlik kamerası kayıtlarını delil olarak sunarak "Asıl Naz Elmas'ın kendisi benim oturduğum siteyi bastı, bana tehditler yağdırdı. Köpeklerimi üzerine salmadım çünkü o geldiğinde ben köpeklerimi gezdiriyordum" dedi.