Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç yine karşı karşıya! Boşanma davası sil baştan görülecek

SARNIÇ CEPHESİNDEN TALEPLER



Yağmur Sarnıç cephesi ise taleplerin haksız olduğunu belirterek reddedilmesini istedi. Sarnıç ayrıca, 15 bin lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile 5 milyon maddi, 5 milyon manevi olmak üzere tazminat da talep etti. Çocuklarının velayeti ve müşterek konutun kendisine verilmesi yönünde talepte bulundu.