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Haberler Magazin Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç yine karşı karşıya! Boşanma davası sil baştan görülecek

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç yine karşı karşıya! Boşanma davası sil baştan görülecek

Futbolcu Emre Aşık ile 8 yıl evli kalan ve daha sonrasında çekişmeli olarak boşanan Yağmur Sarnıç arasında yine sular durulmuyor. İkilinin boşanma kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu. Üst mahkeme Yağmur Sarnıç hakkında, 'zina, hayata kast, onur kırıcı davranış, haysiyetsiz yaşam sürme' gibi nedenlerle bir dava daha bulunduğunu ve bu davanın boşanma davasıyla birleştirilmesine karar verdi. Yani yıllarca süren sancılı boşanma davası sil baştan görülecek...

24.11.2022, 13:58 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022, 13:59

Geçen yıl Eylül ayında eski futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Sarnıç'ın 3 yıl süren çekişmeli boşanma davası sona erdi. İstanbul 10. Aile Mahkemesi 2019 yılında başlayan süreçte tarafların boşanmasına karar verdi.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç yine karşı karşıya! Boşanma davası sil baştan görülecek

Yağmur Sarnıç'ın sevgilisinden hamile olduğu ortaya çıktığı olaylı boşanma davasında üç çocuğun velayeti baba Emre Aşık'ta kaldı. Mahkeme Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'a 35 bin lira manevi tazminat ödemesine, Aşık'ın ise Sarnıç'a karar kesinleşinceye kadar aylık 5 bin lira tedbir nafakası vermesini kararlaştırdı.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç yine karşı karşıya! Boşanma davası sil baştan görülecek

"ZİNA DAVASIYLA BİRLEŞSİN"

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi'ne geldi. Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet dosyaya dilekçe sunarak, zina, hayata kast suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına, çocukların velayetinin karar kesinleştikten sonra da süresiz şekilde müvekkiline verilmesini istedi.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç yine karşı karşıya! Boşanma davası sil baştan görülecek

Ayrıca 100 bin lira manevi tazminata karar verilmesini talep etti. Dosyaya delil de sunduklarını kaydeden avukat Sadıkahmet, Yağmur Sarnıç'ın başka birisiyle birlikte yaşadığını, ondan hamile kaldığını, bu nedenle tedbir nafakasına karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç yine karşı karşıya! Boşanma davası sil baştan görülecek

Aşık'a verilen manevi tazminat miktarının da çok az olduğu belirtilen dilekçede, İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde zina, hayata kast, onur kırıcı davranışlar nedeniyle dava olduğu ve bu dosyayla birleşmesi gerektiği ifade edildi.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç yine karşı karşıya! Boşanma davası sil baştan görülecek

SARNIÇ CEPHESİNDEN TALEPLER

Yağmur Sarnıç cephesi ise taleplerin haksız olduğunu belirterek reddedilmesini istedi. Sarnıç ayrıca, 15 bin lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile 5 milyon maddi, 5 milyon manevi olmak üzere tazminat da talep etti. Çocuklarının velayeti ve müşterek konutun kendisine verilmesi yönünde talepte bulundu.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç yine karşı karşıya! Boşanma davası sil baştan görülecek

MAHKEME YENİDEN DURUŞMA GÜNÜ VERDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi, İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın henüz sonlanmadığı ve davacı Emre Aşık tarafından davalı Yağmur Sarnıç aleyhine zina, hayata kast, onur kırıcı davranış, haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle açıldığı kaydedildi.

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç yine karşı karşıya! Boşanma davası sil baştan görülecek

Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Bu nedenle boşanma davasının karara bağlandığı İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına ve bağlantılı olması nedeniyle iki mahkeme dosyasının birleştirilmesine karar verdi. Bunun üzerine boşanmanın görüldüğü mahkeme yeniden duruşma günü verdi.

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