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Ünlü söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti

Şiirleri çok sayıda sanatçıya beste olmuş ünlü söz yazarı Hülya Şenkul, evde geçirdiği talihsiz kaza sonucu tedavi altına alınmış, geçtiğimiz 10 Temmuz'da da ameliyata alınmıştı. Aylardır hastanede tedavi gören Hülya Şenkul'dan kötü haber geldi. Ünlü söz yazarı hayatını kaybetti.

24.11.2022, 14:33 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022, 14:34

Şarkılarını Bülent Ersoy'dan Muazzez Abacı'ya, Sibel Can'dan Ebru Gündeş'e kadar çok sayıda sanatçı yorumlamıştı. 90'lı yıllarda çok sayıda pop şarkısında da imzası olan ünlü şarkıların söz yazarı Hülya Şenkul'un vefat ettiği öğrenildi.

Ünlü söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti

Acı haberi Şenkul'un yakın dostu Onur Akay duyurdu. Akay, "Çok sayıda ünlü şarkının söz yazarı Hülya Şenkulablamı kaybettik. Kendisi, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu omurilik zedelenmesi teşhisiyle, geçtiğimiz 10 Temmuz tarihinde Şişli Kolan Hastanesi'nde acilen ameliyata alınmıştı.

Ünlü söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti

Aylardır hastanede tedavi gören değerli söz yazarımız, maalesef yaşam savaşını kaybetti.

Ünlü söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Cenazesi, bugün Bursa Orhangazi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, son yolculuğuna uğurlanacak ve Bursa Orhangazi Aile Mezarlığı'na defnedilecektir.

Ünlü söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti

Ailesine ve sevenlerine Kendisine Allah'tan rahmet dilerim." ifadelerini kullanarak Hülya Şenkul'un hastanede çekilmiş fotoğrafını da yayınlandı.

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