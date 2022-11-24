Ünlü söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti

Şarkılarını Bülent Ersoy'dan Muazzez Abacı'ya, Sibel Can'dan Ebru Gündeş'e kadar çok sayıda sanatçı yorumlamıştı. 90'lı yıllarda çok sayıda pop şarkısında da imzası olan ünlü şarkıların söz yazarı Hülya Şenkul'un vefat ettiği öğrenildi.