Ünlü söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti

Şarkılarını Bülent Ersoy'dan Muazzez Abacı'ya, Sibel Can'dan Ebru Gündeş'e kadar çok sayıda sanatçı yorumlamıştı. 90'lı yıllarda çok sayıda pop şarkısında da imzası olan ünlü şarkıların söz yazarı Hülya Şenkul'un vefat ettiği öğrenildi.
Şarkılarını Bülent Ersoy'dan Muazzez Abacı'ya, Sibel Can'dan Ebru Gündeş'e kadar çok sayıda sanatçı yorumlamıştı. 90'lı yıllarda çok sayıda pop şarkısında da imzası olan ünlü şarkıların söz yazarı Hülya Şenkul'un vefat ettiği öğrenildi.
Acı haberi Şenkul'un yakın dostu Onur Akay duyurdu. Akay, "Çok sayıda ünlü şarkının söz yazarı Hülya Şenkulablamı kaybettik. Kendisi, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu omurilik zedelenmesi teşhisiyle, geçtiğimiz 10 Temmuz tarihinde Şişli Kolan Hastanesi'nde acilen ameliyata alınmıştı.
Aylardır hastanede tedavi gören değerli söz yazarımız, maalesef yaşam savaşını kaybetti.
BUGÜN DEFNEDİLECEK
Cenazesi, bugün Bursa Orhangazi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, son yolculuğuna uğurlanacak ve Bursa Orhangazi Aile Mezarlığı'na defnedilecektir.
Ailesine ve sevenlerine Kendisine Allah'tan rahmet dilerim." ifadelerini kullanarak Hülya Şenkul'un hastanede çekilmiş fotoğrafını da yayınlandı.