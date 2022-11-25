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Haberler Magazin Sinan Akçıl 'yoruldum' dedi, Manisalılar mesir macunu fırlattı

Sinan Akçıl 'yoruldum' dedi, Manisalılar mesir macunu fırlattı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Manisa'da üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi. Sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Sinan Akçıl, konserin ilerleyen dakikalarında yorulduğunu belirterek, "Resmen enerjim kalmadı" dedi. Bu sözlerin ardından öğrenciler sahneye mesir macunu fırlattı.

25.11.2022, 16:08 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022, 16:30

Sinan Akçıl, Manisa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen konserde binlerce üniversiteliye eğlenceli dakikalar yaşattı.

Sinan Akçıl ’Yoruldum’ dedi, Manisalılar mesir macunu fırlattı

Şehir buluşmaları kapsamında bir gün önce şehre gelen ve öğrenciler ile vakit geçiren Akçıl, gençlik merkezinde öğrenciler ile stüdyoya girip şarkı söyledi.

Sinan Akçıl ’Yoruldum’ dedi, Manisalılar mesir macunu fırlattı

Konserin ilerleyen dakikalarında "İlk defa bir konserde bu kadar yoruluyorum resmen enerjim kalmadı" diyen Sinan Akçıl'a Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, mesir macunu ile cevap verdiler.

Sinan Akçıl ’Yoruldum’ dedi, Manisalılar mesir macunu fırlattı

Manisalılar, sahneyi adeta macun yağmuruna tuttular.

Sinan Akçıl ’Yoruldum’ dedi, Manisalılar mesir macunu fırlattı

Gelen macunlardan birini yiyen Akçıl "Size helal olsun sahneye telefon ve başka şeyler atmaya son artık sahneye yöresel ürünler atın" diyerek konserine devam etti.

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