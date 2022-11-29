  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Dizi aşkı gerçek mi oldu? Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün hakkında şok iddia!

Dizi aşkı gerçek mi oldu? Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün hakkında şok iddia!

Magazin kulisi bu söylentilerle çalkalanıyor. Ünlü oyuncular Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İkilinin Paris'te birlikte vakit geçirdikleri ve Engin Akyürek'in Tuba Büyüküstün'ün taktığı bandanayı bileğine bağladığı öne sürüldü. İşte olaya ilişkin detaylar...

29.11.2022, 15:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022, 15:43

'Söylemezsem Olmaz' programında, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in Paris'te ortaya çıkan ve ikilinin aşk yaşadığı dedikodularını beraberinde getiren görüntüler konuşuldu.

Dizi aşkı gerçek mi oldu? Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün hakkında şok iddia!

Yıllar önce de aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü isimlerin, Paris tatilinde arkadaş grubundan ayrı bir şekilde yürümesinin kafaları karıştırdığı belirtildi.

Dizi aşkı gerçek mi oldu? Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün hakkında şok iddia!

"İKİSİNİ ÇOK YAKIŞTIRIYORUM"

Seren Serengil "Bunlar önceden aynı dizide oynarken, Tuba'nın kendi sahnesi olmadığı halde, Engin'in sahnesine gittiğini duymuştum.

Dizi aşkı gerçek mi oldu? Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün hakkında şok iddia!

Sanki o dönem aralarında bir şey oldu ama devam etmedi gibi. Engin çok sakin bir şekilde yaşayan biri.

Dizi aşkı gerçek mi oldu? Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün hakkında şok iddia!

Enteresan kadınlar da hayatına girdi. Tuba ile Engin'i çok yakıştırırım. Tuba dediğim dedik bir kız.

Dizi aşkı gerçek mi oldu? Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün hakkında şok iddia!

Engin de sıkılgan bir çocuk. Gittiği yere kadar gitsin. Yarım kalan her aşk tamamlanır, tamamlanmazsa olmaz.

Dizi aşkı gerçek mi oldu? Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün hakkında şok iddia!

Bu ilişki bence bu sefer olabilir. İkisini de çok seviyorum, yakıştırıyorum ben onları. Aşk yaşamak saklanacak bir şey değil, ne güzel" yorumunda bulundu.

Dizi aşkı gerçek mi oldu? Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün hakkında şok iddia!

"ADAM BANDANAMI TAKIYORSA BİR ŞEY ARARIM"

Bircan Bali, "Benim bandanamı bir adam bileğine takıyorsa orada bir şey ararım. Engin her şeyi gizli saklı yaşıyor.

Dizi aşkı gerçek mi oldu? Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün hakkında şok iddia!

O dönem dedikodu çıktı hatta bence bir şeyler de yaşandı. Sonrasında Paris'te tekrar bir güncelleme gelmiş olabilir mi? Bu işi patlatan da Tuba'nın yakın arkadaşının paylaşımı" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA