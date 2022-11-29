Dizi aşkı gerçek mi oldu? Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün hakkında şok iddia!

'Söylemezsem Olmaz' programında, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in Paris'te ortaya çıkan ve ikilinin aşk yaşadığı dedikodularını beraberinde getiren görüntüler konuşuldu.
'Söylemezsem Olmaz' programında, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in Paris'te ortaya çıkan ve ikilinin aşk yaşadığı dedikodularını beraberinde getiren görüntüler konuşuldu.
Yıllar önce de aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü isimlerin, Paris tatilinde arkadaş grubundan ayrı bir şekilde yürümesinin kafaları karıştırdığı belirtildi.
"İKİSİNİ ÇOK YAKIŞTIRIYORUM"
Seren Serengil "Bunlar önceden aynı dizide oynarken, Tuba'nın kendi sahnesi olmadığı halde, Engin'in sahnesine gittiğini duymuştum.
Sanki o dönem aralarında bir şey oldu ama devam etmedi gibi. Engin çok sakin bir şekilde yaşayan biri.
Enteresan kadınlar da hayatına girdi. Tuba ile Engin'i çok yakıştırırım. Tuba dediğim dedik bir kız.
Engin de sıkılgan bir çocuk. Gittiği yere kadar gitsin. Yarım kalan her aşk tamamlanır, tamamlanmazsa olmaz.
Bu ilişki bence bu sefer olabilir. İkisini de çok seviyorum, yakıştırıyorum ben onları. Aşk yaşamak saklanacak bir şey değil, ne güzel" yorumunda bulundu.
"ADAM BANDANAMI TAKIYORSA BİR ŞEY ARARIM"
Bircan Bali, "Benim bandanamı bir adam bileğine takıyorsa orada bir şey ararım. Engin her şeyi gizli saklı yaşıyor.
O dönem dedikodu çıktı hatta bence bir şeyler de yaşandı. Sonrasında Paris'te tekrar bir güncelleme gelmiş olabilir mi? Bu işi patlatan da Tuba'nın yakın arkadaşının paylaşımı" dedi.