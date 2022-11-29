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Haberler Magazin Meryem Uzerli yeni reklam anlaşmasıyla adeta servet kazandı

Meryem Uzerli yeni reklam anlaşmasıyla adeta servet kazandı

Şimdilerde daha çok dijital platformlara ağırlık veren ve belli projelerde yer alan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl anlaştığı dünyaca ünlü bir mücevher markasıyla yeniden işbirliği yaptı. Ünlü oyuncunun reklam karşılığında aldığı ücret ise dudak uçuklattı.

29.11.2022, 09:38 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022, 10:00

Geçtiğimiz hafta bir reklamdan iki milyon dolar aldığı konuşulan Meryem Uzerli, yine para bastı. Güzel oyuncu, bir mücevher markasıyla 8 milyon TL'ye anlaşma yeniledi.

Meryem Uzerli yeni reklam anlaşmasıyla adeta servet kazandı

Yaklaşık 10 milyon dolar olduğu konuşulan servetiyle Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, para basmaya devam ediyor.

Meryem Uzerli yeni reklam anlaşmasıyla adeta servet kazandı

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda İranlı bir modacının markasıyla iki yıllık reklam anlaşması yapan güzel oyuncunun, karşılığında 2 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Meryem Uzerli yeni reklam anlaşmasıyla adeta servet kazandı

Rol aldığı film ve dizilerden çok reklamlar sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl çalıştığı bir mücevher markasıyla da iş birliğini yeniledi.

Meryem Uzerli yeni reklam anlaşmasıyla adeta servet kazandı

Güzel oyuncu, önceki gün markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Meryem Uzerli yeni reklam anlaşmasıyla adeta servet kazandı

GÜZELLİĞİYLE PARA BASIYOR

Dedikodulara göre de geçtiğimiz sene aynı markanın reklamlarında boy göstermek için 6 milyon TL ücret alan Meryem Uzerli, bir yıllık yaptığı yeni anlaşma karşılığında da 8 milyon TL'yi cebine koydu.

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