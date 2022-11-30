Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün birlikte mi? Güzel oyuncu açıkladı

"Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz karıştırmayın. Elif ve Ömer... Ve evet çok güzel bir aşk hikayesiydi. Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hala bu aşkın etkisinde olması tesadüf olmasa gerek. Herkes yeteri kadar sevinip, üzülüp üzerine konuşup tartıştıysa artık sakinleşebiliriz. Ya da bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz? demek için birkaç gün daha beklemese miydim?"