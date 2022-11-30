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Haberler Magazin Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci'den yeni paylaşım geldi

Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci'den yeni paylaşım geldi

Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirmişti. Kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş ve daha sonrasındaysa ameliyata alınmıştı. Tedavisi devam eden Sergen Deveci, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

30.11.2022, 12:17 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022, 12:33

'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin içinde bulunduğu minibüsün Amasya'da TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci’den yeni paylaşım geldi

Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci, ameliyata alındı.

Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci’den yeni paylaşım geldi

Sekiz saat süren operasyon sonrası durumu iyi olan Deveci'nin tedavisi devam ediyor. Ölümden dönen ünlü oyuncu, son paylaşımında serum askısındaki balonları paylaştı.

Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci’den yeni paylaşım geldi

Deveci, yayınladığı kareye "Sıradan balonlar değil, yeni nefesimle şişirilmiş balonlar" notunu düştü.

Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci’den yeni paylaşım geldi

Ameliyat sonrası hasta yatağında poz veren Deveci, paylaşımında "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım.

Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci’den yeni paylaşım geldi

Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum" demişti.

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