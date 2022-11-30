Kazada ağır yaralanmıştı! Sergen Deveci’den yeni paylaşım geldi

'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin içinde bulunduğu minibüsün Amasya'da TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
'Baş Belası' adlı tiyatro ekibinin içinde bulunduğu minibüsün Amasya'da TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci, ameliyata alındı.
Sekiz saat süren operasyon sonrası durumu iyi olan Deveci'nin tedavisi devam ediyor. Ölümden dönen ünlü oyuncu, son paylaşımında serum askısındaki balonları paylaştı.
Deveci, yayınladığı kareye "Sıradan balonlar değil, yeni nefesimle şişirilmiş balonlar" notunu düştü.
Ameliyat sonrası hasta yatağında poz veren Deveci, paylaşımında "Bazı haberlerin önüne geçmek ya da durdurmak için paylaşım yapmak zorundayım.
Şu süreçte birlikte yollardan geçtiğimiz arkadaşlarımızı kaybetmenin acısını hissediyorum. Haberlerin aksine gayet iyiyim, hissediyorum, yemek yiyorum ve tepki veriyorum" demişti.