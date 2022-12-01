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Haberler Magazin Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt dünyaevine girdi

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt dünyaevine girdi

Ünlü şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt bir süredir birliktelik yaşadığı Ozan Özgül ile Toronto'da nikah masasına oturdu. Kayınvalide olan Ceylan, mutlu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

01.12.2022, 17:07 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022, 17:08

Toronto'da nikah masasına oturan Melodi Bozkurt güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt dünyaevine girdi

Çiftin birçok yakını nikahı online olarak izledi.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt dünyaevine girdi

'EŞİM'

Düğün fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşan Bozkurt, altına "Eşim" notunu düştü.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt dünyaevine girdi

Melodi Bozkurt Instagram profiline eşinin soyadını da ekledi.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt dünyaevine girdi

'ÇOK ŞÜKÜR BUGÜNLERİ DE GÖRDÜM'

Ceylan da kızının nikah fotoğrafını "Rabbim'e şükürler olsun bugünleri de gördüm.

Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt dünyaevine girdi

Yavrularım elleriniz hiç ayrılmasın. Sizi çok seviyorum. Bir ömür mutluluklar dilerim... " notuyla paylaştı.

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