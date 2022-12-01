Şarkıcı Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt dünyaevine girdi

Toronto'da nikah masasına oturan Melodi Bozkurt güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Toronto'da nikah masasına oturan Melodi Bozkurt güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.
Çiftin birçok yakını nikahı online olarak izledi.
'EŞİM'
Düğün fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşan Bozkurt, altına "Eşim" notunu düştü.
Melodi Bozkurt Instagram profiline eşinin soyadını da ekledi.
'ÇOK ŞÜKÜR BUGÜNLERİ DE GÖRDÜM'
Ceylan da kızının nikah fotoğrafını "Rabbim'e şükürler olsun bugünleri de gördüm.
Yavrularım elleriniz hiç ayrılmasın. Sizi çok seviyorum. Bir ömür mutluluklar dilerim... " notuyla paylaştı.