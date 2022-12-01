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Haberler Magazin Sokak dar diye yenisini aldılar! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yeni oyuncakları

Sokak dar diye yenisini aldılar! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yeni oyuncakları

Geçtiğimiz aylarda Sarıyer'deki bir otelde görkemli bir törenle nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, Demet Özdemir'in Sarıyer'deki lüks villasında yaşamaya karar kılmıştı. Ancak ünlü çift, villanın her yere uzak olmasından dolayı kararlarını değiştirip Oğuzhan Koç'un Levent'teki evinde yaşamayı tercih etmişti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç sokak dar diye kendilerine özel tasarım yeni bir araç aldılar. Çiftin yeni oyuncaklaının değeri ise dudak uçuklattı.

01.12.2022, 12:54 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022, 13:02

Ağustos ayında evlenen oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Zekeriyaköy'de oturma planı yaparken bir anda karar değiştirmişlerdi.

Sokak dar diye yenisini aldılar! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un yeni oyuncakları

Ardından Oğuzhan Koç'un Levent'teki evine taşınmışlardı.

Sokak dar diye yenisini aldılar! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un yeni oyuncakları

Ancak Oğuzhan Koç'un Levent'teki evinin bulunduğu sokak dar olduğu için ünlü çift, daha küçük bir araç almak zorunda kaldı.

Sokak dar diye yenisini aldılar! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un yeni oyuncakları

Takvim'de yer alan habere göre; çift, kendilerine daha küçük bir araç almak zorunda kaldılar.

Sokak dar diye yenisini aldılar! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un yeni oyuncakları

Özel bir tasarım yaptıran Özdemir, bu aracı için tam 5 Milyon TL ödeme yaptı.

Sokak dar diye yenisini aldılar! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un yeni oyuncakları

İki isim, küçük kasalı 'couple' model bir cip tercihinde bulundu.

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