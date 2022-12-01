Sokak dar diye yenisini aldılar! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un yeni oyuncakları

Ağustos ayında evlenen oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Zekeriyaköy'de oturma planı yaparken bir anda karar değiştirmişlerdi.
Ağustos ayında evlenen oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, Zekeriyaköy'de oturma planı yaparken bir anda karar değiştirmişlerdi.
Ardından Oğuzhan Koç'un Levent'teki evine taşınmışlardı.
Ancak Oğuzhan Koç'un Levent'teki evinin bulunduğu sokak dar olduğu için ünlü çift, daha küçük bir araç almak zorunda kaldı.
Takvim'de yer alan habere göre; çift, kendilerine daha küçük bir araç almak zorunda kaldılar.
Özel bir tasarım yaptıran Özdemir, bu aracı için tam 5 Milyon TL ödeme yaptı.
İki isim, küçük kasalı 'couple' model bir cip tercihinde bulundu.