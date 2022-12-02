  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Bilal Sonses davayı kaybetti! Doğuş'a 5 kuruşluk tazminat ödeyecek

Bilal Sonses davayı kaybetti! Doğuş'a 5 kuruşluk tazminat ödeyecek

Şarkıcı Doğuş kendisine ait 'Bunun adına yürek derler ' isimli şarkısını taklit ettiği iddiasıyla Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası açtı. Mahkeme, yapılan inceleme sonucunda Bilal Sonses'in 'Elin olamam' isimli şarkısının giriş ve final müziğinin Doğuş'a ait olan şarkıyla birebir aynı olduğunu tespit etti.

02.12.2022, 17:04 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022, 17:06

Şarkıcı Doğuş, Bilal Sonses'in 'Elin olamam' isimli şarkısının giriş ve final kısmıyla, kendisinin 'Bunun adına yürek derler' isimli şarkısının giriş ve final kısmının birebir olarak kullanıldığı ileri sürerek mahkemeye başvurmuştu.

Bilal Sonses davayı kaybetti! Doğuş’a 5 kuruşluk tazminat ödeyecek

Şarkıların geri kalan kısımlarında da benzer olduğunu ifade eden Doğuş kendisi gibi şarkıcı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.

Bilal Sonses davayı kaybetti! Doğuş’a 5 kuruşluk tazminat ödeyecek

''YOUTUBE'DAN GİZLEDİ''

Avukat Eda Salman aracılığıyla sunulan dava dilekçesinde "Davalı Bilal Sonses müzakere süreci biter bitmez 'Elin olamam' isimli eseri kendisine ait YouTube hesabında gizlemiştir. Müvekkilim kendisinden izinsiz bir şekilde eserinin değiştirilmesi sebebiyle büyük üzüntü yaşamıştır. Bu şekilde emeklerinin boşa gittiğini düşünerek manevi zarar görmüştür. Bu yüzden 5 kuruşluk manevi tazminat talep ediyoruz" denilmişti.

Bilal Sonses davayı kaybetti! Doğuş’a 5 kuruşluk tazminat ödeyecek

KARAR DURUŞMASI

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Bilal Sonses'in avukatı ''Dava konusu 'Elin olamam' isimli şarkının bestecisi Uğur Ataş'tır.

Bilal Sonses davayı kaybetti! Doğuş’a 5 kuruşluk tazminat ödeyecek

Ayrıca dava konusu eser hiçbir platformda kullanılmamış, hiçbir gelir elde edilmemiştir'' diyerek davanın reddini talep etti.

Bilal Sonses davayı kaybetti! Doğuş’a 5 kuruşluk tazminat ödeyecek

DOĞUŞ 5 KURUŞLUK TAZMİNATI KAZANDI

Davacı Doğuş'un avukatı Eda Salman ise ''Bahsi geçen eser YouTube platformunda söz ve müzik Bilal Sonses'e ait olarak yayınlanmıştır. Davanın kabulünü talep ediyoruz'' dedi. Mahkeme, yapılan incelemede Bilal Sonses'in 'Elin olamam' isimli şarkısının giriş ve final müziğinin Doğuş'a ait 'Bunun adına yürek derler ' isimli şarkı ile birebir aynı olduğunu tespit etti. Mahkeme, Bilal Sonses'in Doğuş'a 5 kuruşluk manevi tazminat ödemesine karar verdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA