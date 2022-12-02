Bilal Sonses davayı kaybetti! Doğuş’a 5 kuruşluk tazminat ödeyecek

DOĞUŞ 5 KURUŞLUK TAZMİNATI KAZANDI



Davacı Doğuş'un avukatı Eda Salman ise ''Bahsi geçen eser YouTube platformunda söz ve müzik Bilal Sonses'e ait olarak yayınlanmıştır. Davanın kabulünü talep ediyoruz'' dedi. Mahkeme, yapılan incelemede Bilal Sonses'in 'Elin olamam' isimli şarkısının giriş ve final müziğinin Doğuş'a ait 'Bunun adına yürek derler ' isimli şarkı ile birebir aynı olduğunu tespit etti. Mahkeme, Bilal Sonses'in Doğuş'a 5 kuruşluk manevi tazminat ödemesine karar verdi.