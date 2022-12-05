O paylaşım kafaları karıştırdı! Aybüke Pusat hamile mi?

Güzel oyuncu Aybüke Pusat'ın son paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Güzel oyuncu Aybüke Pusat'ın son paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
2014 Miss Turkey yarışmasına katılarak üçüncü seçilen Aybüke Pusat, oyunculuk kariyerine yönelerek ekranların beğenilen isimlerinden biri haline geldi.
2019 yılında final yapan dizisinde Furkan Andıç ile başrolü paylaşan Aybüke Pusat'ın meslektaşı ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. İlişkilerini magazinden uzak yaşayan çiftin aşkları hayranları tarafından belgelenmişti.
Aybüke Pusat aralarında Bergüzar Korel'in de yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Pusat'ın giydiği siyah dar elbisede karnının şişliği dikkatlerden kaçmadı.
HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
O fotoğrafın ardından takipçileri, Aybüke Pusat'ın hamile olduğunu iddia etti. Paylaştığı fotoğrafın ardından dümdüz karnıyla başka bir fotoğraf paylaşan Aybüke Pusat takipçilerini inandıramadı. K
Kimi takipçileri karnındaki şişliğin fotoğraftaki açıyla alakalı olduğunu iddia ederken, kimileriyle son paylaştığı fotoğrafın eski olduğunu iddia etti.