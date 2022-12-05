O paylaşım kafaları karıştırdı! Aybüke Pusat hamile mi?

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

O fotoğrafın ardından takipçileri, Aybüke Pusat'ın hamile olduğunu iddia etti. Paylaştığı fotoğrafın ardından dümdüz karnıyla başka bir fotoğraf paylaşan Aybüke Pusat takipçilerini inandıramadı. K