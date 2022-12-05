  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin O paylaşım kafaları karıştırdı! Aybüke Pusat hamile mi?

O paylaşım kafaları karıştırdı! Aybüke Pusat hamile mi?

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Aybüke Pusat geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. O paylaşımdaki bir detay takipçilerinin gözünden kaçmadı ve akıllara 'hamile mi?' sorusunu getirdi. İşte Aybüke Pusat'ın kafaları karıştıran paylaşımı...

05.12.2022, 11:42 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022, 11:43

Güzel oyuncu Aybüke Pusat'ın son paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

O paylaşım kafaları karıştırdı! Aybüke Pusat hamile mi?

2014 Miss Turkey yarışmasına katılarak üçüncü seçilen Aybüke Pusat, oyunculuk kariyerine yönelerek ekranların beğenilen isimlerinden biri haline geldi.

O paylaşım kafaları karıştırdı! Aybüke Pusat hamile mi?

2019 yılında final yapan dizisinde Furkan Andıç ile başrolü paylaşan Aybüke Pusat'ın meslektaşı ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. İlişkilerini magazinden uzak yaşayan çiftin aşkları hayranları tarafından belgelenmişti.

O paylaşım kafaları karıştırdı! Aybüke Pusat hamile mi?

Aybüke Pusat aralarında Bergüzar Korel'in de yer aldığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Pusat'ın giydiği siyah dar elbisede karnının şişliği dikkatlerden kaçmadı.

O paylaşım kafaları karıştırdı! Aybüke Pusat hamile mi?

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

O fotoğrafın ardından takipçileri, Aybüke Pusat'ın hamile olduğunu iddia etti. Paylaştığı fotoğrafın ardından dümdüz karnıyla başka bir fotoğraf paylaşan Aybüke Pusat takipçilerini inandıramadı. K

O paylaşım kafaları karıştırdı! Aybüke Pusat hamile mi?

Kimi takipçileri karnındaki şişliğin fotoğraftaki açıyla alakalı olduğunu iddia ederken, kimileriyle son paylaştığı fotoğrafın eski olduğunu iddia etti.

O paylaşım kafaları karıştırdı! Aybüke Pusat hamile mi?

İşte, Aybüke Pusat'ın akıl karıştıran o paylaşımı...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA