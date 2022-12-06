Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme!

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile el ele geldikleri bir konserde aşklarını ilan etmişti.
Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile el ele geldikleri bir konserde aşklarını ilan etmişti.
Sosyal medya hesaplarından karşılıklı paylaşımda bulunan sevgililer Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın romantik karelerine ise beğeni ve yorum yağmıştı.
3 ay önce aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. İkili ayrılık kararı aldı.
3 aydır aşk yaşayan ve sosyal medya hesaplarından ilişkilerini göz önünde yaşayan ikilinin, ayrılık kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
KISKANÇLIK KRİZİ
2. Sayfa'nın haberine göre, Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın kıskançlıklarından bunalınca ilişkide büyük bir kriz çıktı. Deniz'in sosyal medya hesabından yayınladığı banyo pozundan rahatsız olan Yıldırım, kıskançlık krizine girince ikili yollarını ayırma kararı aldı.
Birbirlerini takipten çıkmayan, fotoğrafları silmeyen çiftten Pınar Deniz'in yakınlarına ise "Şimdilik mola verdik" dediği öğrenildi.
SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI
Aşklarını göz önünde yaşayan ve sık sık birlikte görüntülenen çift, sosyal medya hesaplarından da romantik pozlarını yayınlamayı ihmal etmiyordu.
Son olarak Instagram hesabından romantik pozlarını paylaşarak Deniz'in doğum gününü kutlayan yakışıklı oyuncu "Hep gül, hep gülelim.
İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.