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Haberler Magazin Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme!

Yaklaşık 3 ay önce aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncular Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü çift, ayrılık kararı aldı. Bu karar magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım neden ayrıldı? İşte konuya ilişkin detaylar sizlerle...

06.12.2022, 13:48 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022, 14:04

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile el ele geldikleri bir konserde aşklarını ilan etmişti.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme!

Sosyal medya hesaplarından karşılıklı paylaşımda bulunan sevgililer Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın romantik karelerine ise beğeni ve yorum yağmıştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme!

3 ay önce aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber geldi. İkili ayrılık kararı aldı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme!

3 aydır aşk yaşayan ve sosyal medya hesaplarından ilişkilerini göz önünde yaşayan ikilinin, ayrılık kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme!

KISKANÇLIK KRİZİ

2. Sayfa'nın haberine göre, Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın kıskançlıklarından bunalınca ilişkide büyük bir kriz çıktı. Deniz'in sosyal medya hesabından yayınladığı banyo pozundan rahatsız olan Yıldırım, kıskançlık krizine girince ikili yollarını ayırma kararı aldı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme!

Birbirlerini takipten çıkmayan, fotoğrafları silmeyen çiftten Pınar Deniz'in yakınlarına ise "Şimdilik mola verdik" dediği öğrenildi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme!

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Aşklarını göz önünde yaşayan ve sık sık birlikte görüntülenen çift, sosyal medya hesaplarından da romantik pozlarını yayınlamayı ihmal etmiyordu.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme!

Son olarak Instagram hesabından romantik pozlarını paylaşarak Deniz'in doğum gününü kutlayan yakışıklı oyuncu "Hep gül, hep gülelim.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım cephesinde yeni gelişme!

İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.

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