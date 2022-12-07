Aldatmak’a iki yeni oyuncu! Nefesler tutulacak

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi Aldatmak'ın kadrosuna Defne Samyeli ve Aras Aydın dahil oldu. Samyeli, dizide Güzide'nin yeni avukatı "Elmas Heves" karakterine hayat verirken Aras Aydın ise "Behram Dicleli" olarak seyirci karşısına çıkacak.





Kazandığı davalarla büyük ses getiren Elmas Heves (Defne Samyeli), mesleğindeki başarılarıyla kendini kanıtlamış çok ünlü bir boşanma avukatıdır. Her davadan başarı ile ayrıldığı için kendine sarsılmaz bir güven duyar. Güzide'nin avukat olarak Elmas'ı seçmesi Tarık'la arasında büyük bir güç savaşı başlatacaktır.





İyi eğitimli ve köklerine bağlı biri olan Behram Dicleli (Aras Aydın) ise Oylum'u çok tehlikeli bir durumdan kurtararak hayatına girer.





Bu noktadan sonra Oylum için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, Tolga'yla ilişkisi zorlu bir sınavdan geçecektir.

"Aldatmak" Perşembe akşamı saat 20.00'de atv'de!

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

ALDATMAK 10. BÖLÜM İZLE

Güzide geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermektedir. Tarık, Ozan ve Oylum, gelecek iyi haberi beklerken annelerine yaşattıklarının vicdan azabıyla yüzleşir.

Sonunda annesine her şeyi itiraf etmeye hazırlanan Oylum, gelen haberle yıkılır. Yalan söylediği için çok pişman olan Oylum'u geleceği ile ilgili kötü sürprizler de beklemektedir. Tolga ise bu en kötü döneminde yine Oylum'un yanındadır ve ikili giderek daha da yakınlaşır. Oylum, New York hayali uğruna Tolga'yı daha ne kadar kendinden uzak tutabilecektir?

Annesini kaybetme korkusuyla sınanan Ozan'ın babasıyla arasında gerilim, Yeşim'in hastaneye gelmesiyle iyice hat safhaya çıkar. Artık kendi hayatında bir şeyleri toparlamak isteyen Ozan'a yardım eden kişi yine Oltan olur. Hatalarından ders çıkarmayan Ozan, Oltan'a güvenmekle yanlış mı yapmaktadır?

Güzide'nin hayatını kaybetmesi ihtimaliyle yüzleşen Tarık'ın kafası karışıktır. Her ne olursa olsun Yeşim'i de kaybetmek istemediğinden ailesine karşı onu savunur ancak bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını kendisi de tahmin edemez.

Ölümün soğuk yüzüyle tanışan Yenersoy Ailesi hayatlarını yoluna koymaya çalışırken yeni hataların pençesine düşecektir.

YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?



Güzide, Oylum'un yalanlarının ortaya çıkmasıyla tamamen yıkılır. Aylardır başına gelenlerin verdiği dolmuşlukla, üstelik gerçekleri ifşa eden Yeşim olunca, Tarık'a bile göstermediği tepkiyi Oylum'a gösterir.

Oylum gerçekleri itiraf etmemesinin pişmanlığını yaşarken her şeye sebep olan Yeşim'e olan öfkesi gittikçe büyür. Öyle ki Yeşim'e vereceği ders en yakınlarını bile şaşırtır. Başına gelenler yetmezmiş gibi karşısına çıkan kötü sürprizler de devam eder. Oylum'un yaşadıkları hayatındaki tüm dengeleri değiştirir ve hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olur.

Ne olursa olsun bütün bu süreçte Ozan hem kardeşine hem de annesine destek olur. Tolga ile de arasındaki iletişimi oldukça ilerletir. Ozan, Oylum'u evlatlıktan reddeden annesinin kendisiyle ilgili gerçekleri öğrendiğinde başına geleceklerden korkmaktadır.





Yeşim'in gerçek yüzünü bütün çıplaklığıyla gören Tarık'ın artık ona tahammülü kalmaz. Güzide'ye ihanet edip ailesini yıktığı için olan üzüntüsü katlanır. Ancak onu asıl korkutan Güzide'den gelen hamleler olur. Çünkü Tarık'ın yalanları sadece ikinci ailesiyle bitmemektedir.

Aldatmak'ın on ikinci bölümünde, herkes öfke ve intikam hırsıyla beraber kendi sınırlarını aşan şaşırtıcı adımlar atacak!