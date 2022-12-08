Meryem Uzerli kızlarıyla ev halini paylaştı

Güzel oyuncu, önceki gün markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

GÜZELLİĞİYLE PARA BASIYOR

Dedikodulara göre de geçtiğimiz sene aynı markanın reklamlarında boy göstermek için 6 milyon TL ücret alan Meryem Uzerli, bir yıllık yaptığı yeni anlaşma karşılığında da 8 milyon TL'yi cebine koydu.