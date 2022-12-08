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Haberler Magazin Meryem Uzerli kızlarıyla ev halini paylaştı

Meryem Uzerli kızlarıyla ev halini paylaştı

Şimdilerde dijital platformlarda ve belli projelerde yer alan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü isim kızları Lily Koi ve Lara ile birlikte çekilen ev hallerini takipçileriyle paylaştı. O paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

08.12.2022, 14:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022, 14:04

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti.

Meryem Uzerli kızlarıyla ev halini paylaştı

Lara'nın ardından ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Meryem Uzerli kızlarıyla ev halini paylaştı

Meryem Uzerli son olarak sosyal medya hesabından kızları Lara ve Lily ile ev hallerini paylaştı.

Meryem Uzerli kızlarıyla ev halini paylaştı

Uzerli'nin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Meryem Uzerli kızlarıyla ev halini paylaştı

Meryem Uzerli'nin kızlarının sevimliliği büyük beğeni toplarken oyuncuya da "Güzel anne" yorumları yapıldı.

Meryem Uzerli kızlarıyla ev halini paylaştı

Öte yandan, geçtiğimiz hafta bir reklamdan iki milyon dolar aldığı konuşulan Meryem Uzerli, yine para bastı. Güzel oyuncu, bir mücevher markasıyla 8 milyon TL'ye anlaşma yeniledi.

Meryem Uzerli kızlarıyla ev halini paylaştı

Yaklaşık 10 milyon dolar olduğu konuşulan servetiyle Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, para basmaya devam ediyor.

Meryem Uzerli kızlarıyla ev halini paylaştı

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda İranlı bir modacının markasıyla iki yıllık reklam anlaşması yapan güzel oyuncunun, karşılığında 2 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Meryem Uzerli kızlarıyla ev halini paylaştı

Rol aldığı film ve dizilerden çok reklamlar sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl çalıştığı bir mücevher markasıyla da iş birliğini yeniledi.

Meryem Uzerli kızlarıyla ev halini paylaştı

Güzel oyuncu, önceki gün markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

GÜZELLİĞİYLE PARA BASIYOR

Dedikodulara göre de geçtiğimiz sene aynı markanın reklamlarında boy göstermek için 6 milyon TL ücret alan Meryem Uzerli, bir yıllık yaptığı yeni anlaşma karşılığında da 8 milyon TL'yi cebine koydu.

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