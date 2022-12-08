Meryem Uzerli kızlarıyla ev halini paylaştı

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti.
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem Sultan'ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromuna yakalanıp işine ara vermişti.
Lara'nın ardından ikinci kızı Lily Koi'yi kucağına alan Meryem Uzerli, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.
Meryem Uzerli son olarak sosyal medya hesabından kızları Lara ve Lily ile ev hallerini paylaştı.
Uzerli'nin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Meryem Uzerli'nin kızlarının sevimliliği büyük beğeni toplarken oyuncuya da "Güzel anne" yorumları yapıldı.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta bir reklamdan iki milyon dolar aldığı konuşulan Meryem Uzerli, yine para bastı. Güzel oyuncu, bir mücevher markasıyla 8 milyon TL'ye anlaşma yeniledi.
Yaklaşık 10 milyon dolar olduğu konuşulan servetiyle Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, para basmaya devam ediyor.
Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda İranlı bir modacının markasıyla iki yıllık reklam anlaşması yapan güzel oyuncunun, karşılığında 2 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.
Rol aldığı film ve dizilerden çok reklamlar sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl çalıştığı bir mücevher markasıyla da iş birliğini yeniledi.
Güzel oyuncu, önceki gün markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.
GÜZELLİĞİYLE PARA BASIYOR
Dedikodulara göre de geçtiğimiz sene aynı markanın reklamlarında boy göstermek için 6 milyon TL ücret alan Meryem Uzerli, bir yıllık yaptığı yeni anlaşma karşılığında da 8 milyon TL'yi cebine koydu.