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Haberler Magazin Işın Karaca yıllar süren o davayı kazandı

Işın Karaca yıllar süren o davayı kazandı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Sedat Doğan ile 2011 yılında evlenmiş, 2013'te ise boşanmıştı. İkilinin, bu evlilikten Mia adından bir kızları olmuştu. Işın Karaca, eski eşi Sedat Doğan'ın adı hırsızlık ve dolandırıcılığa karıştığı için kızının kendi soyadını kullanmasını istemiş ve dava açmıştı. 2018'de o davayı kazanan Karaca'ya, Sedat Doğan'ın ailesi kararın iptali için karşı dava açmıştı. Yıllar süren o dava sonuçlandı. Ünlü şarkıcının kızı Mia annesinin soyadını taşıyacak.

09.12.2022, 11:51 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022, 11:52

Şarkıcı Işın Karaca, 9 yıl önce olaylı bir şekilde boşandığı Sedat Doğan'ın Brezilya'da hırsızlıktan tutuklandıktan sonra kızları Mia'nın kendi soyadını alması için açtığı davayı kazandı.

Işın Karaca yıllar süren o davayı kazandı

Davanın sona erdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ünlü şarkıcı, "Ama bugünün müjdesi Mia için...

Işın Karaca yıllar süren o davayı kazandı

Emsal teşkil eden soy isim davamız nihai sona geldi."

Işın Karaca yıllar süren o davayı kazandı

"Bu davalar sürecinde yanımızda olan tüm gerçek dostlarıma teşekkür ederim.

Işın Karaca yıllar süren o davayı kazandı

Bu davalar sürecinde içimizdeki adalet terazisi hep ön plandaydı."

Işın Karaca yıllar süren o davayı kazandı

"Hak aramak, aramamak insan oğlu için... Mia Büyükkaraca... Seni ömrüm boyunca korumaya yemin etmiştim. Yeminim hep geçerli..." dedi.

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