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Haberler Magazin Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı mı?

Söylemezsem Olmaz programında bugün Seren Serengil'in olmaması izleyiciler tarafından dikkat çekti. İzleyiciler ünlü ismin neden programda olmadığını merak ediyor. Peki, Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programında neden yok, ayrıldı mı? Seren Serengil hastalandı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

09.12.2022, 11:19 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022, 11:20

9 Aralık Cuma günü yayımlanan bölümünde Söylemezsem Olmaz programının izleyicisi ekranlarda Seren Serengil'i göremeyince bugün neden programa çıkmadığını merak etmeye başladı.

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı mı?

Söylemezsem Olmaz ekranlarında görülmeyen Seren Serengil akıllara programdan ayrıldı mı sorusunu getirdi. Peki Söylemezsem Olmaz Seren Serengil ayrıldı mı? Bugün programda neden yok?

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı mı?

SEREN SERENGİL AYRILDI MI?

Los Angeles'a gitmesi dolayısıyla Seren Serengil 09 Aralık 2022 Cuma günkü Söylemezsem Olmaz programında yer almıyor. Serengil'in seyahatinin ardından programa geri dönmesi bekleniyor.

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı mı?

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı.

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı mı?

Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı mı?

Beyaz TV'de hafta içi yayınlanan 'Söylemezsen Olmaz' adlı programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapmaya devam etmektedir.

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