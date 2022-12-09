Seren Serengil Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı mı?

9 Aralık Cuma günü yayımlanan bölümünde Söylemezsem Olmaz programının izleyicisi ekranlarda Seren Serengil'i göremeyince bugün neden programa çıkmadığını merak etmeye başladı.
9 Aralık Cuma günü yayımlanan bölümünde Söylemezsem Olmaz programının izleyicisi ekranlarda Seren Serengil'i göremeyince bugün neden programa çıkmadığını merak etmeye başladı.
Söylemezsem Olmaz ekranlarında görülmeyen Seren Serengil akıllara programdan ayrıldı mı sorusunu getirdi. Peki Söylemezsem Olmaz Seren Serengil ayrıldı mı? Bugün programda neden yok?
SEREN SERENGİL AYRILDI MI?
Los Angeles'a gitmesi dolayısıyla Seren Serengil 09 Aralık 2022 Cuma günkü Söylemezsem Olmaz programında yer almıyor. Serengil'in seyahatinin ardından programa geri dönmesi bekleniyor.
SEREN SERENGİL KİMDİR?
Seren Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesinde doğdu. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı.
Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.
Beyaz TV'de hafta içi yayınlanan 'Söylemezsen Olmaz' adlı programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapmaya devam etmektedir.