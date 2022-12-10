Kazancı dudak uçuklattı! Hadise iki reklamdan adeta servet kazandı

Ünlü şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini beş hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.
Ünlü şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini beş hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.
Ayrılığın ardından Londra'ya gidip bol bol yorgunluk atan Hadise, takipçileriyle paylaştığı anlara; "Hadise, Londra'da" notunu düşmüştü.
Londra ile kalmayıp gezmeye devam eden ünlü isim, ardından soluğu Roma'da almıştı.
Seyahat danışmanı İlker Topdemir ile gittiği şehirde, hem tarihi yerleri geziyor hem de keyif yapan şarkıcının, kaldıkları otele yaklaşık 18 bin euro (335 bin TL) ödediği söylenmişti.
Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL'ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı.
Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demişti.
Şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen 37 yaşındaki Hadise, tüm bunların ardından ünlü bir mücevher markasının yeni yüzü oldu.
Milliyet'in haberine göre; Geçtiğimiz aylarda da bir kozmetik markasının yüzü olan ve 10 milyon TL'ye yakın para aldığı konuşulan güzel şarkıcının, yeni anlaşmasından kazandığı paranın ise 12 milyon TL olduğu iddia edildi.
Böylelikle Hadise, iki reklamla 22 milyon TL kazanarak, bir rekora imza atmayı başardı.