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Haberler Magazin Kazancı dudak uçuklattı! Hadise iki reklamdan adeta servet kazandı

Kazancı dudak uçuklattı! Hadise iki reklamdan adeta servet kazandı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile beş aylık evliliğini bitiren ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haftalarda Yeniköy'den aldığı yalı dairesi ile gündeme gelmişti. Şimdilerde ise yaptığı iki reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı yaptığı bu iki anlaşmayla adeta servet kazandı.

10.12.2022, 16:23 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022, 16:24

Ünlü şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği iş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliğini beş hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.

Kazancı dudak uçuklattı! Hadise iki reklamdan adeta servet kazandı

Ayrılığın ardından Londra'ya gidip bol bol yorgunluk atan Hadise, takipçileriyle paylaştığı anlara; "Hadise, Londra'da" notunu düşmüştü.

Kazancı dudak uçuklattı! Hadise iki reklamdan adeta servet kazandı

Londra ile kalmayıp gezmeye devam eden ünlü isim, ardından soluğu Roma'da almıştı.

Kazancı dudak uçuklattı! Hadise iki reklamdan adeta servet kazandı

Seyahat danışmanı İlker Topdemir ile gittiği şehirde, hem tarihi yerleri geziyor hem de keyif yapan şarkıcının, kaldıkları otele yaklaşık 18 bin euro (335 bin TL) ödediği söylenmişti.

Kazancı dudak uçuklattı! Hadise iki reklamdan adeta servet kazandı

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra birlikte oturdukları Riva'daki evinden taşınan Hadise'nin, geçtiğimiz haftalarda ise 40 milyon TL'ye Yeniköy'de ev satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Kazancı dudak uçuklattı! Hadise iki reklamdan adeta servet kazandı

Muhabirlerin bu haberi hatırlatarak "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunması üzerine şarkıcı, gülerek "Kolay gelsin arkadaşlar" demişti.

Kazancı dudak uçuklattı! Hadise iki reklamdan adeta servet kazandı

Şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen 37 yaşındaki Hadise, tüm bunların ardından ünlü bir mücevher markasının yeni yüzü oldu.

Kazancı dudak uçuklattı! Hadise iki reklamdan adeta servet kazandı

Milliyet'in haberine göre; Geçtiğimiz aylarda da bir kozmetik markasının yüzü olan ve 10 milyon TL'ye yakın para aldığı konuşulan güzel şarkıcının, yeni anlaşmasından kazandığı paranın ise 12 milyon TL olduğu iddia edildi.

Kazancı dudak uçuklattı! Hadise iki reklamdan adeta servet kazandı

Böylelikle Hadise, iki reklamla 22 milyon TL kazanarak, bir rekora imza atmayı başardı.

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