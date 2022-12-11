’Kardeşlerim’ Cumartesi akşamını zirvede kapadı

Kardeşlerim 71.bölümü ile Tüm Kişiler'de %10,62 izlenme oranı ve %25,08 izlenme payı alarak birinci olurken, AB'de %6,52 izlenme oranı ve %17,74 izlenme payı, 20+ABC1'de %7,60 izlenme oranı ve %18,19 izlenme payı alarak iki kategoride de en çok izlenen dizi oldu.

KARDEŞLERİM 72. BÖLÜM FRAGMANI

71. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

AHMET OĞLU ÖMER İLE YAKINLAŞIR

Ömer, son dakika Melis'in hayatını kurtarır ve bu ikisinin yakınlaşmasını sağlar. Sarp ise iyice krize girer. Ahmet de Ömer'e karşı yumuşar. Tolga ve kız kardeşi de babalarından kaçıp Ömerlere sığınırlar. Akif, Tolgaları koruma altına alır ve ev tutarlar. Babaları ise her yerde ikisini aramaktadır. Doruk ise annesi ile çok kötü kapışır. Asiye'ye verdiği kompozisyonlar ikilin arasını açamaz. Doruk bu hayallerini Asiye ile gerçekleştirmek istiyordur. Tartışma sonrası Doruk babasına gider. Suzan, Ömerlere yemek getirir. Ahmet ve Melis'in de gelmesi ile Ömerlerde ilginç bir yemek gerçekleşir.

Okulun aile aktivitesi ise olaylı geçer. Ahmet, Sarp sakatlanınca Ömer ile eş olup birlikte yarışır ve kazanırlar.

NEBAHAT ASİYE'YE SAVAŞ AÇIYOR

Nebahat amacına ulaşamayınca bu kez Asiye'nin iş yerine giderek işten çıkartılmasını sağlar. Bununla da yetinmez ve Ömer'i de kulüpten kovar. Hem kendini hem de Ömer'i işsiz bırakan Nebahat'e hesap soran Asiye'nin konuşmalarına Doruk kulak misafiri olur. Nebahat istediğini elde eder ve Asiye'yi haksız göstermeyi başarır.

GÖNÜL, ŞENGÜL'E YARDIM ELİ UZATACAK MI?

Aybike ve Afra'yı arayan Şengül ile Gönül ormanda dolaşırlar. Şengül'ün ayağı kayar ve yere yuvarlanır. Çok kötü yere düşen Şengül, yardım için kıvranırken Gönül bunu hem ondan hem de karnındaki bebekten kurtulmanın fırsatı olarak görür.