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Yeşilçam oyuncusu Hayal Sirer hayata veda etti!

Yeşilçam'da birçok filmde rol alan oyuncu Hayal Sirer 77 yaşında vefat etti. Hayal Sirer tam 50 yıldır Antalya'da yaşıyordu. . Sirer'in bir film çekimi için geldiği Antalya'yı çok sevip burada yaşamaya başladığı öğrenildi.

11.12.2022, 17:58

Yeşilçam oyuncusu Hayal Sirer hayata veda etti!

Yeşilçam'da birçok filmde rol alan 77 yaşındaki Hayal Sirer, bir süredir kalp yetmezliği nedeni ile tedavi görüyordu. Hayal Sirer, gece yarısı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen vefat etti.

50 YILDIR ANTALYA'DA YAŞIYORDU

Yaklaşık 50 yıldır Antalya'da yaşayan Hayal Sirer'in cenazesi yarın öğle namazını müteakiben Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Sirer'in bir film çekimi için geldiği Antalya'yı çok sevip burada yaşamaya başladığı öğrenildi.

1969 yılında oyunculuğa başlayan Hayal Sirer, merhum sanatçı Ayhan Işık dışında Ediz Hun, Hülya Koçyiğit ve Serdar Gökhan gibi isimler ile de kamera karşısına geçmişti. Sirer, Gelin Ayşem gibi pek çok projede rol almıştı.

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