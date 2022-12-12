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Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri dönüyor

Yaprak Dökümü dizisinde 'Oğuz' karakterine hayat veren Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp Amerika'ya gitmiş ve TIR şoförü olmuştu. Orada evlenip aile kuran ve işleri de büyüten Karel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Ekranlara geri döneceğinin sinyalini veren Tolga Karel'in projesi belli oldu.

12.12.2022, 16:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022, 16:40

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel'den hayranlarına sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yeniden ekranlara döneceğinin sinyalini veren Tolga Karel'in dizisi belli oldu.

Amerika’da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri dönüyor

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

Amerika’da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri dönüyor

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

Amerika’da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri dönüyor

Tolga Karel son olarak yaptığı paylaşım ile yer aldığı fragmanla yeni projesini duyurdu. İşte Tolga Karel'in yeni dizisi...

Amerika’da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri dönüyor

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel son halini paylaştığı sosyal medya hesabından "Yakında evlerinize konuk olacağım" demişti. Tolga Karel'in hayranları "Dizi mi geliyor?" sorularını yöneltmişti.

Amerika’da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri dönüyor

Tolga Karel Sıfırıncı Gün dizisi ile ekranlara dönüyor.

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