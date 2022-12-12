Amerika’da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel geri dönüyor

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel'den hayranlarına sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yeniden ekranlara döneceğinin sinyalini veren Tolga Karel'in dizisi belli oldu.
Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel'den hayranlarına sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz günlerde yeniden ekranlara döneceğinin sinyalini veren Tolga Karel'in dizisi belli oldu.
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.
Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.
Tolga Karel son olarak yaptığı paylaşım ile yer aldığı fragmanla yeni projesini duyurdu. İşte Tolga Karel'in yeni dizisi...
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel son halini paylaştığı sosyal medya hesabından "Yakında evlerinize konuk olacağım" demişti. Tolga Karel'in hayranları "Dizi mi geliyor?" sorularını yöneltmişti.
Tolga Karel Sıfırıncı Gün dizisi ile ekranlara dönüyor.