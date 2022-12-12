Yeşilçam’ın İzmir’i finalde

'Şehre Filmlerden Baktım Bugün' adlı belgesel önemli bir başarıya imza attı. Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez'in yönettiği belgesel, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalist oldu. Belgesel, kentteki değişim ve dönüşümü Yeşilçam döneminden yakın döneme kadar çekilen birçok filmle gözler önüne seriyor. Belgesel ekibinde yönetmen Doç. Dr. Sevcan Sönmez'in yanı sıra Araştırma Görevlisi Zeynep Oral, Dr. Öğretim Üyesi Dilara Balcı Gülpınar, Araştırma Görevlisi Sertaç Koyuncu da görev aldı.

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