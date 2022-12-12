  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Yeşilçam’ın İzmir’i finalde

Yeşilçam’ın İzmir’i finalde

12.12.2022

Yeşilçam’ın İzmir’i finalde
'Şehre Filmlerden Baktım Bugün' adlı belgesel önemli bir başarıya imza attı. Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sevcan Sönmez'in yönettiği belgesel, 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde finalist oldu. Belgesel, kentteki değişim ve dönüşümü Yeşilçam döneminden yakın döneme kadar çekilen birçok filmle gözler önüne seriyor. Belgesel ekibinde yönetmen Doç. Dr. Sevcan Sönmez'in yanı sıra Araştırma Görevlisi Zeynep Oral, Dr. Öğretim Üyesi Dilara Balcı Gülpınar, Araştırma Görevlisi Sertaç Koyuncu da görev aldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA