Zirvenin sahibi Kardeşlerim

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, cumartesi akşamı 71'inci bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitleyen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim önceki gün yayınlan yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu. Bu bölümde Ömer, son dakika Melis'in hayatını kurtarır ve bu ikisinin yakınlaşmasını sağlar. Sarp ise iyice krize girer. Ahmet de Ömer'e karşı yumuşar. Tolga ve kız kardeşi de babalarından kaçıp Ömerlere sığınırlar.



Akif, Tolgaları koruma altına alır ve ev tutarlar. Doruk annesi ile çok kötü kapışır.

Asiye'ye verdiği kompozisyonlar ikilin arasını açamaz. Doruk hayallerini Asiye ile gerçekleştirmek istiyordur.

Suzan, Ömerlere yemek getirir.

Ahmet ve Melis'in de gelmesi ile Ömerlerde ilginç bir yemek gerçekleşir.

Okulun aile aktivitesi ise olaylı geçer. Ahmet, Sarp sakatlanınca Ömer ile eş olup birlikte yarışır ve kazanırlar.



ASİYE'YE SAVAŞ AÇIYOR!

Nebahat amacına ulaşamayınca bu kez Asiye'nin iş yerine giderek işten çıkartılmasını sağlar. Bununla da yetinmez ve Ömer'i de kulüpten kovar. Hem kendini hem de Ömer'i işsiz bırakan Nebahat'e hesap soran Asiye'nin konuşmalarına Doruk kulak misafiri olur. Nebahat Asiye'yi haksız göstermeyi başarır. Aybike ve Afra'yı arayan Şengül ile Gönül ormanda dolaşırlar. Şengül'ün ayağı kayar ve yere yuvarlanır. Çok kötü yere düşen Şengül, yardım için kıvranırken Gönül bunu hem ondan hem de karnındaki bebekten kurtulmanın fırsatı olarak görür.



İKİ KATEGORİDE DE LİDER

DİZİ Tüm Kişiler'de %10,62 izlenme oranı ve %25,08 izlenme payı ile birinci olurken, AB'de %6,52 izlenme oranı ve %17,74 izlenme payı, 20+ABC1'de %7,60 izlenme oranı ve %18,19 izlenme payı ile iki kategoride de birinci oldu.