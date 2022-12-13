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Haberler Magazin Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yollarını ayırdı mı?

Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yollarını ayırdı mı?

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, uzun süredir birliktelik yaşadığı ve kendisinden 19 yaş büyük yönetmen sevgilisi Onur Ünlü hakkında bir iddia ortaya atıldı. Evlenecekleri konuşulan ünlü çiftin ayrıldıkları öne sürüldü.

13.12.2022, 10:57 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022, 10:58

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile uzun süredir birliktelik yaşıyor.

Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yollarını ayırdı

Aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü, her hareketiyle ilgi çekiyor.

Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yollarını ayırdı

ÇİFTİN EVLENECEĞİ KONUŞULUYORDU

Bir süredir birlikte olan çiftin evleneceği konuşuluyordu.

Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yollarını ayırdı

'AYRILDILAR' İDDİASI KULİSLERDE DOLAŞIYOR!

Bugün ise ünlü çiftten şaşırtan haber geldi. Evlenecekleri beklenen çiftin ayrıldıkları ileri sürüldü.

Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yollarını ayırdı

İLİŞKİNİN BİTİŞ NEDENİ: FİKİR AYRILIKLARI

Bu ayrılığın nedeni ise fikir ayrılıkları olduğu belirtildi.

Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yollarını ayırdı

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile uzun süredir dolu dizgin aşk yaşıyor. Aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü, her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yollarını ayırdı

Öte yandan Hazar Ergüçlü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük beğeni topluyor. Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, son dönemde oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yollarını ayırdı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Hazar Ergüçlü, son olarak katldığı bir davet için tercih ettiği siyah tulumu ile göz kamaştırdı.

Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yollarını ayırdı

Göbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesi ile dikkat çeken siyah tulumun içinde poz veren Hazar Ergüçlü'yü görenler dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetti.

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