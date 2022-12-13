Hazar Ergüçlü yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile yollarını ayırdı mı?

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile uzun süredir birliktelik yaşıyor.
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile uzun süredir birliktelik yaşıyor.
Aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü, her hareketiyle ilgi çekiyor.
ÇİFTİN EVLENECEĞİ KONUŞULUYORDU
Bir süredir birlikte olan çiftin evleneceği konuşuluyordu.
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Bugün ise ünlü çiftten şaşırtan haber geldi. Evlenecekleri beklenen çiftin ayrıldıkları ileri sürüldü.
İLİŞKİNİN BİTİŞ NEDENİ: FİKİR AYRILIKLARI
Bu ayrılığın nedeni ise fikir ayrılıkları olduğu belirtildi.
Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile uzun süredir dolu dizgin aşk yaşıyor. Aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü, her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyor.
Öte yandan Hazar Ergüçlü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerinden büyük beğeni topluyor. Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, son dönemde oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan Hazar Ergüçlü, son olarak katldığı bir davet için tercih ettiği siyah tulumu ile göz kamaştırdı.
Göbeğine kadar inen derin göğüs dekoltesi ile dikkat çeken siyah tulumun içinde poz veren Hazar Ergüçlü'yü görenler dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetti.