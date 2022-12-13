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Haberler Magazin Sahte emlakçı oyuncu Gökhan Alkan'ı tuzağa düşürdü

Sahte emlakçı oyuncu Gökhan Alkan'ı tuzağa düşürdü

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, bilindik bir emlak kiralama sitesinden Beşiktaş'ta beğendiği bir evi kiralamak istedi ve emlakçı ile iletişime geçti. Ardından oyuncu ev için bin lira kapora gönderdi. Evi görmek için giden Gökhan Alkan evin kiralık olmadığını öğrendi ve kendisini dolandıran şahıstan şikayetçi oldu.

13.12.2022, 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022, 11:42

Ünlü sanatçı Gökhan Alkan, geçtiğimiz yıl ünlü bir emlak kiralama sitesinden kiralık daire bakıyordu. Beşiktaş'ta beğendiği lüks bir daireye talip olan Alkan, sitede emlak sahibi olarak görünen şahısla iletişime geçti.

Sahte emlakçı oyuncu Gökhan Alkan’ı tuzağa düşürdü

Detaylarda anlaşan ünlü sanatçı, kendisini emlak sahibi olarak tanıtan Ali Ekber G.'ye kaparo adı altına bin lira para gönderdi. Ertesi gün kontrat imzalamak ve daireyi görmek için Ali Ekber G.'yi arayan Alkan, numaranın kullanım dışı olduğunu gördü. Defalarca aramasına rağmen daire sahibine ulaşamayan ünlü isim, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

Sahte emlakçı oyuncu Gökhan Alkan’ı tuzağa düşürdü

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Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Gökhan Alkan'ın para gönderdiği IBAN hesabının sahibi tespit edildi. Ali Ekber G.'nin parayı Manisa'daki bir ATM'den çektiği belirlendi.

Sahte emlakçı oyuncu Gökhan Alkan’ı tuzağa düşürdü

İfadesi alınan Ali Ekber G., geçen yıl Ağustos ayında cüzdanını kaybettiğini, cüzdanında kimliğinin ve banka kartlarının bulunduğunu, banka kartlarının üzerinde de şifrelerin yazılı olduğu bir kağıt bulunduğunu ileri sürdü. Kendisinin dolandırıcı olmadığını ileri süren Ali Ekber G.'nin aynı suçlardan benzer sabıka kayıtlarının olduğu belirlendi.

Sahte emlakçı oyuncu Gökhan Alkan’ı tuzağa düşürdü

ÜNLÜ İSİM HAKİME İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda ünlü şarkıcıyı dolandırdığı belirtilen Ali Ekber G. hakkında, 'Dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı Gökhan Alkan, İstanbul Adliyesine geldi.

Sahte emlakçı oyuncu Gökhan Alkan’ı tuzağa düşürdü

Ünlü şarkıcı hakim karşısında maruz kaldığı dolandırıcılığı anlattı. Alkan, 'Ünlü bir sitede daire gördüm. Dairenin ilan sahibi olan şahsı aradım. Dairenin fotoğraflarda görüldüğü gibi olduğunu söyleyince ben kiralamak için talip oldum. Bana kaparo yatırmam gerektiğini söyledi. Bin lira gönderdim. Ertesi gün buluşup, kontrat imzalayacaktık. Aradığımda şahsa ulaşamadım ve dolandırıldığımı anladım' dedi.

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