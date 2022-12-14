Acun Ilıcalı Survivor 2023’ün ikinci yarışmacısını duyurdu

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor yarışması bambaşka bir formatla ekranlara gelecek. Yeni sezonda 'akıl oyunları'nın ön plana çıkacağı Survivor'da kadro şekillenmeye başladı.
Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor yarışması bambaşka bir formatla ekranlara gelecek. Yeni sezonda 'akıl oyunları'nın ön plana çıkacağı Survivor'da kadro şekillenmeye başladı.
Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin olacağı ise sosyal medyada merak konusu oldu. Acun Ilıcalı Survivor 2023 yarışmasında yarışacak ilk ismi açıklamıştı.
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini Survivor 2023 yarışmasında yer alacak.
Ilıcalı, Mardini'nin ardından Ilıcalı ikinci ünlü de açıkladı.
Survivor 2023'te yarışacak ikinci ünlü ise Ümit Erdim oldu.
ÜMİT ERDİM KİMDİR?
15 Haziran 1985 yılında Kocaeli'nde doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı.
1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır.
Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. 2015 yılının Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliğini yapmıştır. 22 Mayıs 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Survivor'ın yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, 'Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak' ifadelerini kullanmıştı.