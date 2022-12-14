Acun Ilıcalı Survivor 2023’ün ikinci yarışmacısını duyurdu

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Survivor'ın yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, 'Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak' ifadelerini kullanmıştı.