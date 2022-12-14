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Haberler Magazin Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017'de nikah masasına oturmuş, oğulları Karan'ı ise 2019'da kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci çocuk heyecanını yaşayan çiftten Burak Özçivit, eşine dudak uçuklatan bir hediye aldı.

14.12.2022, 12:13 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022, 12:14

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017 yılında hayatını birleştirmişti.

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatıyor.

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı.

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

Burak Özçivit, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Fahriye Evcen'e hediyesi dudak uçuklattı.

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

Burak Özçivit, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Fahriye Evcen'e 10 milyon lira değerinde beyaz bir cip hediye etti. Cipin plakası ise FE harflerinden oluşuyor.

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