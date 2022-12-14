Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e dudak uçuklatan bebek hediyesi!

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017 yılında hayatını birleştirmişti.
'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017 yılında hayatını birleştirmişti.
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift mutlu evlilikleriyle adeta düşman çatlatıyor.
Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.
6 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı.
Burak Özçivit, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Fahriye Evcen'e hediyesi dudak uçuklattı.
Burak Özçivit, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Fahriye Evcen'e 10 milyon lira değerinde beyaz bir cip hediye etti. Cipin plakası ise FE harflerinden oluşuyor.