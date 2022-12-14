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Haberler Magazin Ebru Şahin imajını tazeledi görenler Aydan Şener'e benzetti

Ebru Şahin imajını tazeledi görenler Aydan Şener'e benzetti

Atv'nin sevilen ve reyting rekorları kıran Hercai ve Destan dizisindeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Ebru Şahin, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ebru Şahin'in yeni imajını görenler oyuncuyu Aydan Şener'e benzetti.

14.12.2022, 09:23 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022, 09:24

Hercai ve Destan dizilerindeki başarılarıyla adını geniş bir kilitleyen duyuran Ebru Şahin, son projesinden sonra NBA'de oynayan eşi Cedi Osman'ın yanına gitti. Yeni projesi için imaj değiştiren oyuncu, katıldığı bir davette görüntülendi.

Ebru Şahin imajını tazeledi görenler Aydan Şener’e benzetti

GÖRENLER AYDAN ŞENER ZANNETTİ

Bir süredir eşiyle Amerika'da olan oyuncu, imaj değişikliğine giderek saçlarını kestirdi.

Ebru Şahin imajını tazeledi görenler Aydan Şener’e benzetti

Estetik yaptırdığı ileri sürülen oyuncu, koyu göz detaylı makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ebru Şahin imajını tazeledi görenler Aydan Şener’e benzetti

Oyuncunun yeni imajı ise Türk tiyatrosunun başarılı sanatçılarından Aydan Şener'e benzetildi.

Ebru Şahin imajını tazeledi görenler Aydan Şener’e benzetti

"PROJELERE GÖRE TÜRKİYE'YE GELECEĞİM"

Evlendikten sonra eşinin yanına Amerika'ya giden oyuncu, proje bazlı olarak Türkiye'ye gelip gideceğini söyledi. Eşi Cedi Osman ile güzel bir denge sağladıklarını söyleyen Şahin, "Türkiye'de değildim. Burada olduğum zaman da çok yoğun şekilde çalıştığım için bir yere gidemiyordum...

Ebru Şahin imajını tazeledi görenler Aydan Şener’e benzetti

Benim için de güzel bir etkinlik oldu. Bu yılda evlendiğim için benim için çok güzel geçti iş anlamında da çok güzeldi. Çalışmalarımın karşılığını aldığım bir yıl oldu. Ben de Cedi de işimizi çok seviyoruz, bu yüzden de kendi içimizde bir denge yaratmaya çalışıyoruz...

Ebru Şahin imajını tazeledi görenler Aydan Şener’e benzetti

İşimi bırakmam gibi bir durum söz konusu değil. Proje bazlı olarak gidip geleceğim" şeklinde konuştu. Destan dizisinin final yapmasıyla ekranlardan uzak kalan Ebru Şahin, yeni bir projeyle dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Ebru Şahin imajını tazeledi görenler Aydan Şener’e benzetti

İşte Ebru Şahin'in yeni imajı...

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