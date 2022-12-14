Ebru Şahin imajını tazeledi görenler Aydan Şener’e benzetti

Benim için de güzel bir etkinlik oldu. Bu yılda evlendiğim için benim için çok güzel geçti iş anlamında da çok güzeldi. Çalışmalarımın karşılığını aldığım bir yıl oldu. Ben de Cedi de işimizi çok seviyoruz, bu yüzden de kendi içimizde bir denge yaratmaya çalışıyoruz...