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Haberler Magazin Deniz Can Aktaş'a nazar değdi

Deniz Can Aktaş'a nazar değdi

Deniz Can Aktaş, yer aldığı tiyatro oyununun dövüş sahneleri provasında gözüne darbe aldı. Gözünün mor halini sosyal medya hesabından paylaşan 29 yaşındaki oyuncu hayranlarını korkuttu.

16.12.2022, 17:03 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022, 17:04

Son dönemin yükselen yıldızlarından olan yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş'ı Instagram'da 1. 2 milyon kişi takip ediyor.

Deniz Can Aktaş’a nazar değdi

Ünlü isim 'Aşk Ağlatır' dizisinin ardından rol aldığı Menajerimi Ara ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Deniz Can Aktaş’a nazar değdi

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu.

Deniz Can Aktaş’a nazar değdi

Bir tiyatro oyununda rol alan yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş, dövüş sahneleri provası esnasında gözüne darbe aldı.

Deniz Can Aktaş’a nazar değdi

Aktaş, gözünün mor halini sosyal medya hesabından "Güzelliklerle beraber dertleri de çektim" notuyla takipçileri ile paylaştı.

Deniz Can Aktaş’a nazar değdi

Yakışıklı oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çılgın bir yıl sonunda, yeni yıl güzellikler getirsin herkese. Güzelliklerle beraber dertleri de çektim selfie acemisi olarak... Hepsi geçti, gitti şükür"

Deniz Can Aktaş’a nazar değdi

29 yaşındaki oyuncuya sevenlerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

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