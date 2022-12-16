Deniz Can Aktaş’a nazar değdi

Son dönemin yükselen yıldızlarından olan yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş'ı Instagram'da 1. 2 milyon kişi takip ediyor.
Son dönemin yükselen yıldızlarından olan yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş'ı Instagram'da 1. 2 milyon kişi takip ediyor.
Ünlü isim 'Aşk Ağlatır' dizisinin ardından rol aldığı Menajerimi Ara ile adını geniş kitlelere duyurdu.
Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu.
Bir tiyatro oyununda rol alan yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş, dövüş sahneleri provası esnasında gözüne darbe aldı.
Aktaş, gözünün mor halini sosyal medya hesabından "Güzelliklerle beraber dertleri de çektim" notuyla takipçileri ile paylaştı.
Yakışıklı oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çılgın bir yıl sonunda, yeni yıl güzellikler getirsin herkese. Güzelliklerle beraber dertleri de çektim selfie acemisi olarak... Hepsi geçti, gitti şükür"