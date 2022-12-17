Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023’ün üçüncü yarışmacısı...

Acun Ilıcalı, çok izlenen formatı Survivor için yeni sezon startını geçtiğimiz haftalarda vermişti. Ünlü televizyoncu, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söylemişti.