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Haberler Magazin Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023'ün üçüncü yarışmacısı...

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023'ün üçüncü yarışmacısı...

Survivor 2023 için heyecanlı geri sayım başladı. Yarışmacılar da merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak olan üçüncü ismi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Survivor 2023'te yarışacak olan üçüncü isim...

17.12.2022, 10:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022, 10:31

Acun Ilıcalı, çok izlenen formatı Survivor için yeni sezon startını geçtiğimiz haftalarda vermişti. Ünlü televizyoncu, yıllardır parkur performansı ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene önemli bir farklılık yaşanacağını söylemişti.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023’ün üçüncü yarışmacısı...

Yarışmacıların merakla beklendiği programda Acun Ilıcalı bir ismi daha sosyal medya hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023’ün üçüncü yarışmacısı...

İLK İSİM BERDAN MARDİNİ

Acun Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2023'ün ilk yarışmacısını açıklamıştı. İlk sürpriz, son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Berdan Mardini olmuştu.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023’ün üçüncü yarışmacısı...

İKİNCİ İSİM ÜMİT ERDİM

Berdan Mardini'nin ardından 'Survivor 2023' kadrosunda yer alan ikinci isim Ümit Erdim olmuştu.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023’ün üçüncü yarışmacısı...

BİR İSMİ DAHA AÇIKLADI

Instagram hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı oyuncu Murat Eken'in Survivor 2023 kadrosunda olduğunu duyurdu.

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023’ün üçüncü yarışmacısı...

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda "Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim..." dedi.

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