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Haberler Magazin Hülya Avşar'dan duş sonrası paylaşım!

Hülya Avşar'dan duş sonrası paylaşım!

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Duş sonrası pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Hülya Avşar'a binlerce beğeni geldi.

17.12.2022, 11:50 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022, 11:51

Şarkıcı, sunucu ve oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz hafta yeni şarkısını çıkardı.

Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım!

Klipte Avşar'a, yürüyüş yaparken karşılaştığı ve teklifte bulunduğu bir yazılım şirketinde çalışan Murat Altan eşlik etti.

Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım!

Klibindeki jönü yolda bulan Avşar, konuyla ilgili şunları söyledi:

Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım!

'CAZİP GELMİYOR'

"Sormayın. Epey bir oyuncu aradık; baktım hep yakışıklı hep yakışıklı gelenler. Bana da açıkçası çok yakışıklı cazip gelmiyor. Yakışıklı erkek çok sevmiyorum."

Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım!

Klibiyle gündemden düşmeyen Avşar, Hülya Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım!

Duş sonrası verdiği bir pozu yayınlayan Avşar, en cesur haliyle kamera karşısına geçti.

Hülya Avşar’dan duş sonrası paylaşım!

Sosyal medyada hızla yayılan poz, kısa sürede sosyal medyada hızla dolaşarak gündem oldu.

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