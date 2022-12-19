Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün anne oldu

"YARIM ASIR AŞIRI EĞLENCELİ OLACAK"

Bir süredir doktor Doğaç ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu, 19 Nisan'da 982 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir aşk pozunu paylaşmıştı.