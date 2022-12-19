  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün anne oldu

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün anne oldu

Atv'nin sevilen dizilerinden Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün, geçtiğimiz Ağustos ayında doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya hesabından anne olduğunu duyurdu.

19.12.2022, 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022, 10:11

Şafak Sezer'in başrolünde olduğu 'Alemin Kralı'dizisinde Ahsen karakterini oynayan ve sonrasında Haziran Gecesi, Yetim Gönüller, Göçebe, Keloğlu ve Söz gibi projelerde rol alan Yağmur Ün, özel hayatıyla gündeme geliyor.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün anne oldu

"YARIM ASIR AŞIRI EĞLENCELİ OLACAK"

Bir süredir doktor Doğaç ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu, 19 Nisan'da 982 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir aşk pozunu paylaşmıştı.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün anne oldu

Kısa sürede hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ün, sevgilisinden evlilik teklifi almış ve "Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak" notunu düşmüştü.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün anne oldu

"AİLE ARASINDA NİKAH KIYDIK"

Oyuncu Yağmur Ün, ağustos ayında doktor sevgilisi Doğaç Ergezen ile evlenmişti. Mutluğu gözlerinden okunan Yağmur Ün "Bir süre önce aile arasında nikah kıydık.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün anne oldu

Bugün de ailemiz ve dostlarımızla düğünümüzde buluşmak istedik. Hayatımın aşkı ile evlendiğim için çok mutluyum. Projemizi bitirdik, setten çıktık düğüne geldik" diyerek duygularını dile getirmişti.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün anne oldu

Düğüne katılanlar arasında Ferit Aktuğ ve sevgilisi Saadet Çamaş, Akasya Asıltürkmen, Ümit Temurçin, Dila Danışman, Gizem Güneş ve Kerem Aygün, Bahadır Vatanoğlu ve İbrahim Kendirci vardı.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün anne oldu

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ağustos'ta yaptığı düğünde hamile olduğu iddia edilen oyuncu anne oldu. Yağmur Ün mutluluğunu sosyal medyadan da paylaştı.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün anne oldu

"NE MÜTHİŞ SERÜVENDİ AMA"

Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Su Diana Ergezen. 16 Aralık 2022..

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün anne oldu

Ne müthiş serüvendi ama.." notunu düştü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA