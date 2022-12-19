Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün anne oldu

Şafak Sezer'in başrolünde olduğu 'Alemin Kralı'dizisinde Ahsen karakterini oynayan ve sonrasında Haziran Gecesi, Yetim Gönüller, Göçebe, Keloğlu ve Söz gibi projelerde rol alan Yağmur Ün, özel hayatıyla gündeme geliyor.
Şafak Sezer'in başrolünde olduğu 'Alemin Kralı'dizisinde Ahsen karakterini oynayan ve sonrasında Haziran Gecesi, Yetim Gönüller, Göçebe, Keloğlu ve Söz gibi projelerde rol alan Yağmur Ün, özel hayatıyla gündeme geliyor.
"YARIM ASIR AŞIRI EĞLENCELİ OLACAK"
Bir süredir doktor Doğaç ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu, 19 Nisan'da 982 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir aşk pozunu paylaşmıştı.
Kısa sürede hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ün, sevgilisinden evlilik teklifi almış ve "Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak" notunu düşmüştü.
"AİLE ARASINDA NİKAH KIYDIK"
Oyuncu Yağmur Ün, ağustos ayında doktor sevgilisi Doğaç Ergezen ile evlenmişti. Mutluğu gözlerinden okunan Yağmur Ün "Bir süre önce aile arasında nikah kıydık.
Bugün de ailemiz ve dostlarımızla düğünümüzde buluşmak istedik. Hayatımın aşkı ile evlendiğim için çok mutluyum. Projemizi bitirdik, setten çıktık düğüne geldik" diyerek duygularını dile getirmişti.
Düğüne katılanlar arasında Ferit Aktuğ ve sevgilisi Saadet Çamaş, Akasya Asıltürkmen, Ümit Temurçin, Dila Danışman, Gizem Güneş ve Kerem Aygün, Bahadır Vatanoğlu ve İbrahim Kendirci vardı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Ağustos'ta yaptığı düğünde hamile olduğu iddia edilen oyuncu anne oldu. Yağmur Ün mutluluğunu sosyal medyadan da paylaştı.
"NE MÜTHİŞ SERÜVENDİ AMA"
Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Su Diana Ergezen. 16 Aralık 2022..
Ne müthiş serüvendi ama.." notunu düştü.